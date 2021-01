100% Sport, "Coup de sonde": Le Soulier d'Or sera-t-il brugeois ?

C’est une razzia des Brugeois ! Simon Mignolet, Gardien de l’année, Philippe Clément, Entraîneur de l’année et Charles De Ketelaere, Espoir de l’année. Les Blauw en Zwart raflent toutes les récompenses. Les champions de Belgique collectionnent les trophées dans ce référendum organisé par le quotidien Het Laatste Nieuws. Le prix le plus prestigieux du football belge doit encore être décerné. Le nom du lauréat du Soulier d’Or 2020 sera connu demain soir. Simon Mignolet et Charles De Ketelaere font partie des 5 derniers candidats en lice avec Lior Refaelov, Paul Onuachu et Raphael Holzhauser. Le FC Bruges va-t-il réaliser le grand chelem ? C’est notre question du jour: Le Soulier d’Or sera-t-il brugeois ? A vous de voter !