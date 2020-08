100 clubs signent une pétition demandant le retour du foot amateur fin août

Une pétition pour la réorganisation de matches pour les clubs amateurs à partir du 26 août a reçu le soutien d'une centaine de clubs. Seuls quatre clubs ont donné un avis négatif quant à cette proposition. L'objectif est de relancer les séries provinciales pour le week-end du 5 et 6 septembre.

Les instigateurs de la pétition souhaitent organiser les championnats tout en respectant les règles imposées par le Conseil national de sécurité. "Ainsi, avec un revenu minimal, nous pouvons organiser la continuité et offrir à nos jeunes sportifs et jeunes adultes une distraction saine. Les clubs s'engagent à prendre leur responsabilités et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la santé et le plaisir tout au long de la compétition. Les clubs de football pourront, de cette manière jouer un rôle supplémentaire dans la sensibilisation des règles strictes liées au coronavirus".

L'objectif des clubs amateurs serait d'accueillir maximum 200 personnes en extérieur. La police locale pourra vérifier les conditions de jeu avant et pendant les matches. La distance sociale d'1m50 devra être garantie et l'accent sera également mis sur le lavage des mains. A l'entrée, chaque personne sera enregistrée et les services de restauration devront être réalisés autant que possible en plein air.