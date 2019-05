10 ans du test-match Standard-Anderlecht : le baptême de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku effectue ses débuts en équipe première du RSCA au Standard le 24 mai 2009 - © LEFOUR-KRAKOWSKI-WAEM - BELGA

Standard - Anderlecht (1-0), 24 mai 2009 - 24 mai 2009 - 21/05/2019 21 mai 2009, Stade Constant Vanden Stock, Anderlecht et le Standard, les deux meilleurs ennemis se disputent la manche aller du test-match. La tension est à son comble. La semaine précédente, Anderlecht se voyait déjà champion après que l’arbitre Serge Gumienny n'accorde un pénalty à La Gantoise. Un pénalty que Sinan Bolat arrête devant Bryan Ruiz, la star des Buffalos, citée à l’époque du côté de Sclessin. Ce raté avait mis Ariel Jacobs, le coach anderlechtois de l'époque, dans une colère noire et son interview d’après-match a fait le tour du monde. Après les 34 journées de championnat, les deux clubs se retrouvent donc à égalité complète : même nombre de points, et même nombre de victoires, de partages et de défaites. Pour la première fois depuis la saison 1985-1986, une double confrontation directe est organisée pour départager les deux clubs.