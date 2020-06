10 ans de Knysna : Raymond Domenech, "J'ai mis deux ans à m'en remettre"

Pas de déclarations fracassantes mais un regard vers le passé quelque part entre responsabilité, regrets et résilience. L’échec de 2010 reste encore son échec mais pas seulement. Tel un vieux sage, il met en garde les entraîneurs et leur conseille "d’avoir une personne de confiance, quelqu’un qui connaisse le milieu mais qui soit indépendant et assez fort pour t’ouvrir les yeux sur la réalité hors terrain". Un Gemini cricket des temps modernes qui empêchera un nouveau Knysna de se reproduire parce que c’est toujours plus facile que de trouver la rédemption.

Aujourd’hui, Raymond Domenech accepte d’ouvrir la boîte à souvenirs pour en évoquer certains. A la base, on devait juste parler de la gestion d’un groupe de haut niveau et de l'intégration d'une star dans un collectif et puis fatalement on a abordé Knysna…

Humilié devant le monde entier, insulté par ses joueurs et détesté par les Français, il s’en est sorti grâce à l’écriture de son autobiographie " Tout seul" (sortie en 2012 aux éditions Flammarion), " une véritable psychanalyse " selon son auteur. Depuis, le Breton a tourné la page et ne s’est plus jamais épanché sur cette triste page de l’histoire du football français. Un football, ou plutôt ses à-côtés, qui ne lui manque pas.

C’est l’histoire du bus, de la taupe, de la lettre et des Bleus. Un titre qui sonne comme le début d’une blague, une bien mauvaise blague. Un acte de rébellion sans précédent et peu glorieux qui déclenchera un scandale au retentissement planétaire.

Les Bleus refusent de s'entrainer et remontent dans le bus. - © Johann Hattingh - BELGAIMAGE Domenech et Evra, le capitaine qui recherche la taupe - © Johann Hattingh - BELGAIMAGE Humiliation suprême pour le sélectionneur qui lit "la lettre de protestation" de ses joueurs - © FRANCK FIFE - AFP

10 ans plus tard referiez-vous les mêmes choix ?

L’entraîneur fait des choix. Je ne connais pas un seul entraîneur qui fait des choix en se disant " je prends celui-là car c’est le plus mauvais, je le mets dans l’équipe et ça ne va pas marcher". Ça n’existe pas ! Chaque entraîneur fait toujours ce qu’il pense être le mieux. Après nous avons ce couperet : le résultat. Si ça marche vous pouvez faire n’importe quoi, des trucs totalement à l’envers dans des équipes pourries… Si ça marche, on dira que vous êtes un génie. Mais vous pouvez être le meilleur entraîneur du monde, faire ce qui est adapté mais vous n’allez pas gagner… Et, vous serez viré !

Alors, on peut se le dire après… Et, je me le suis demandé aussi.

"Pourquoi ai-je fait ces choix-là ?" Tout simplement parce qu’à ce moment-là, je pensais que c’étaient les meilleurs pour gagner quelque chose.

Et heureusement que c’est comme ça. Parce que si c’était aussi simple que cela… Vous faites les bons choix et vous gagnez, il n’y aurait plus de compétition, plus cette saveur, ce travail de l’humain. On n’a pas des machines en face. Les réactions sont bizarres… Avec les mêmes hommes, vous pouvez avoir une série de mauvais résultats alors que ça s’est bien passé auparavant. Dès lors comment faites-vous ?

Comment a démarré la crise de Knysna ?

Je ne sais pas !

Est-ce que je regrette d’avoir pris ceux-là ? Je pourrais dire maintenant… Oui.

Mais ça n’a aucun sens parce qu’au moment où je les avais sélectionnés, je pensais que c’étaient les meilleurs pour faire la meilleure chose possible. En club, vous avez du temps. Vous avez le recul nécessaire pour vous dire… "Cette association entre lui et lui ne tourne pas alors je modifie… Un tel ne supportera pas un autre alors je peux l’écarter…" Mais en sélection, ce n’est pas le cas. Vous n’avez pas le temps.

Moi, je n’étais plus sélectionneur avant le Mondial. Laurent Blanc avait déjà signé son contrat. Donc, je pouvais faire ce que je voulais c’était déjà trop tard… Après coup, je me suis demandé pourquoi j’ai fait ceci ou cela.

Est-ce que vous l’avez senti venir ?

Contrairement à ce qu’on croit, à l’entraînement ils étaient organisés, disciplinés. On n’avait pas de problème de gestion. C’est d’ailleurs le vrai problème. Lorsque vous discutez avec vos joueurs et vous leur demandez si tout va bien ? Et qu’ils vous répondent, "non coach. Tout va bien." Pourtant, vous sentez inlassablement qu’il y a un problème. Mais eux vous répondent, "non coach. Ça va !" Alors méfiez-vous…

La bombe est sous la table ! Et, un jour, elle va péter et vous n’allez pas vous en rendre compte !

Il vaut mieux avoir un groupe qui vienne vous trouver et qui vous dise les choses. "Ecoutez coach, ceci ou cela ne va pas…", c’est mieux car vous arrivez à créer quelque chose, à les intégrer à un projet. Parce qu’ils ont des interrogations, des problèmes. Et ceux qui n’ont pas de problèmes sont des dangers !