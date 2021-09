1,4% de chances de l’emporter au Real : l’incroyable statistique renversée par Tiraspol

L’expression "David contre Goliath", on la connaît. On l’utilise beaucoup, partout. Mais dans le jargon footballistique, on pourra peut-être la remplacer désormais par "Sheriff contre Real", après la victoire du Shock FC Sheriff Tiraspol sur le terrain du Real Madrid. Oui, le champion de Moldavie a bel et bien terrassé le vice-champion d’Espagne, treize fois vainqueur de la Ligue des Champions.

Vous préférez les chiffres au vocabulaire ? Pas de problème, ils sont éloquents eux aussi. Les statistiques fournies par la société spécialisée Gracenote éclairent encore un peu plus l’exploit du "petit poucet" moldave…