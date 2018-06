Youri Tielemans : "L'entraîneur doit être content et fier de nous ce soir"

"Ceux qui ont moins de temps de jeu ont prouvé qu’ils avaient envie et qu’ils pouvaient apporter leurs qualités quand ils montent au jeu. L’entraîneur doit être content et fier de nous ce soir. On a bien fait le boulot", a confié Youri Tielemans à notre micro après la victoire des Diables rouges contre l'Angleterre (1-0).

Roberto Martinez avait effectué 9 changements par rapport aux deux premiers matches. L'équipe "B" a assuré. "On a du beaucoup communiqué surtout en première mi-temps mais avec les qualités qu’on a, on s’est trouvé facilement", a avoué le médian de l'AS Monaco.

Cette victoire ne facilite finalement pas la tâche des Belges qui vont effectuer de longs déplacements et risquent d'affronter le Brésil en quarts.

"Sur le terrain, on ne pensait à rien d’autre que de s’amuse ; jouer et gagner le match. Les calculs, ce n’était pas pour nous mais pour la presse. Les deux tableaux seront difficiles. On montre qu’il y a une grande compétitivité dans le groupe. On a tous les mêmes qualités", a-t-il conclu.

De son côté, Leander Dendoncker a affirmé : "Je suis fier et content. On a pris ce match comme les autres et on a gagné. Maintenant, on va affronter le Japon. On n'a pas beaucoup de temps pour préparer ce match. Il faudra bien récupérer."