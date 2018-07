Youri Tielemans: "J'espère avoir montré que je méritais ma place dans les 23"

Ce samedi, la Belgique s'est imposée de façon convaincante face à Angleterre dans le match pour la troisième place. La rencontre s'est terminée sur le score de 2-0. Youri Tielemans était la surprise du chef dans le onze belge. Il était aligné d'entrée de jeu.

"Ce soir on avait vraiment envie de gagner. On l'a montré. On a directement été très agressif sur le ballon et on a vraiment montré nos ambitions. On a marqué assez rapidement, ce qui nous a mis bien dans le match. Après on a essayé de contrôler le match et on a marqué à la fin. C'était une soirée positive même si je pense qu'en phase offensive on aurait encore davantage pu garder le ballon. Mais ça c'est bien terminé et c'est le principal. C'est bien qu'on termine cette compétition par une victoire et une belle troisième place. "

A titre personnel, le plus jeune joueur belge s'est montré satisfait de son jeu. "Je suis content de ma prestation. J'ai bien fait le boulot. J'ai fait ce que l'entraîneur m'a demandé."

Tielemans est également revenu sur sa sélection dans les 23 de Martinez. "Je ne veux pas me lancer des fleurs mais je l'avais dit au début aussi, que c'était bien que Martinez me prenne pour le futur mais que j'étais déjà prêt à apporter toutes mes qualités aujourd'hui. J'espère l'avoir montré dans cette Coupe du Monde et j'espère que ça va continuer comme ça les prochaines semaines et années à venir."

"On va bien rentrer demain pour fêter avec les supporters. Ca va être une belle journée pour eux comme pour nous" a-t-il conclu.