Wilshere rappelé pour affronter les Pays-Bas et l'Italie, Kane absent, Cahill ignoré

Jack Wilshere, milieu d'Arsenal, a été rappelé jeudi en équipe d'Angleterre par le sélectionneur Gareth Southgate, qui a en revanche écarté le défenseur central Gary Cahill, en manque de temps de jeu à Chelsea.

Wilshere (26 ans), qui n'avait plus été convoqué depuis l'Euro-2016, intègre une liste de 27 joueurs en vue des matches amicaux face aux Pays-Bas et l'Italie, respectivement à Amsterdam le 23 mars et à Wembley le 27 mars.

Southgate a par ailleurs convoqué pour la première fois le gardien Nick Pope et l'arrière central James Tarkowski, qui profitent du bon parcours de Burnley (7e de Premier League juste derrière Arsenal) ainsi que le défenseur Alfie Mawson (Swansea).

Le buteur Harry Kane est indisponible sur blessure (cheville).

A la Coupe du monde en Russie (24 juin-15 juillet), l'Angleterre affrontera dans le groupe G la Tunisie, le Panama et la Belgique.

Liste des 27 joueurs convoqués pour les amicaux de mars:

Gardiens: Joe Hart (West Ham), Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Défenseurs: Kyle Walker, John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Kieran Trippier, Danny Rose (Tottenham), James Tarkowski (Burnley), Ryan Bertrand (Southampton), Ashley Young (Manchester United), Joe Gomez (Liverpool), Alfie Mawson (Swansea)

Milieux: Eric Dier, Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (Manchester United), Lewis Cook (Bournemouth), Adam Lallana, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Jack Wilshere (Arsenal), Jake Livermore (West Bromwich)

Attaquants: Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal).