Vous trouvez les Belges trop modestes? Voyez les Suisses!

Ce soir c'est le retour des Suisses sur le terrain (pour Serbie-Suisse dans le groupe E). Des Suisses qui (souvenez-vous) avaient accroché le Brésil lors du premier match (1 but partout).

Et pourtant, ce matin dans les quotidiens suisses, pas d'euphorie. Que du contraire. "Eviter de décevoir". C'était le mot d'ordre.

Donc si vous vous plaignez que les Belges manquent d'ambition, on a trouvé encore plus prudent. Comme en témoigne Michel Geyer, un journaliste suisse de Belgique.

"Alors ça c’est peut-être la différence avec la Belgique qui se dit qu’elle va gagner la Coupe du Monde ! On est quand même un pays prudent. En fait, nous, si on est honnête, on a déjà réussi notre Coupe du Monde. Parce qu’on a fait un nul contre le Brésil. Pendant ce match-là, mon téléphone a dû sonner au moins 50 fois. Je ne sais pas si je revivrai ça un jour. Honnêtement l’objectif avoué pour les Suisses, c’est d’accéder une fois à un quart de finale."

Et qu’en est-il des rituels des supporters en Suisse ? "Le rituel numéro 1 du supporter suisse c’est la cloche. On l’entend dans toutes les compétitions (sauf au tennis !). Notre cri c’est ‘hop Suisse’ ! Soit ‘allez la Suisse’ ! Ou notre chant, ‘Switzer Nati, olé, olé’, puisque l’équipe nationale s’appelle la Nati. Mais ces matches, c’est aussi l’occasion à chaque fois de faire des raclettes. Je peux vous le montrer, mon fromage est au frigo. Ce soir c’est raclette !" Et du coup, quel prono pour le match ? "Je suis du genre superstitieux, donc je dirais 1-1". Très suisse ? "Prudent ! Voilà. Le bon sens !"

Serbie-Suisse, à la Coupe du Monde de fot' (comme on dit à g'nève) c'est ce soir à 20h.