Voici notre sélection des 23 Diables rouges pour le Mondial

Le 21 mai prochain, Roberto Martinez dévoilera la liste des 23 Diables rouges pour la Coupe du Monde en Russie. D’ici là, il y aura évidemment nombreuses seront les supputations, pronostics, … La rédaction websport de la RTBF a décidé de se jeter à l’eau et vous propose SA liste des 23 (en partant du principe que tout le monde est apte !).

La hiérarchie des gardiens est claire … Koen Casteels, Simon Mignolet et Thibaut Courtois - © BRUNO FAHY - BELGA Pas de surprise au niveau du trio des gardiens. C’est Matz Sels (Anderlecht) qui saute. La hiérarchie semble assez claire avec en 1 Thibaut Courtois, en 2 Simon Mignolet et en 3 Koen Casteels. Ce dernier n'avait pas participé à la Coupe du Monde 2014 en raison d'une blessure et avait été barré par Jean-François Gillet à l'Euro 2016. Cette fois-ci, le portier de Wolfsburg est bien parti pour être de la partie. Même si Wolfsburg joue les barrages pour le maintien, il a réalisé une belle saison en Bundesliga et il figure même dans le onze-type du championnat d'Allemagne selon Kicker.

Dendoncker préféré à Kabasele et Boyata… En défense, le quatuor constitué de Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen nous paraît incontournable. On ajouterait en back-up, l’expérimenté Laurent Ciman (qui compte déjà une participation à une Coupe du Monde et à un Euro sur son cv) et le polyvalent Leander Dendoncker qui a retrouvé un bon niveau à Anderlecht en cette fin de saison.

Nainggolan et Thorgan Hazard plutôt que Tielemans… Radja Nainggolan - © BRUNO FAHY - BELGA Au milieu de terrain, les certitudes se nomment : Axel Witsel, Thomas Meunier, Marouane Fellaini, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Eden Hazard, Dries Mertens, Yannick Carrasco. En tant que doublure sur les flancs, on opterait pour Nacer Chadli, même s’il n’a pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu ces derniers mois à West Bromwich. Son expérience et sa connaissance du groupe plaident en sa faveur. Reste à opter pour deux joueurs parmi les trois suivants : Radja Nainggolan, Thorgan Hazard et Youri Tielemans. Choisir, c’est renoncer et on renoncerait ici, la mort dans l'âme, au médian de Monaco. Il est tout simplement la victime de l'abondance de biens dans ce secteur de jeu !

En pointe, le choix est délicat entre Benteke et Origi… Divock Origi et Christian Benteke - © DIRK WAEM - BELGA Si Romelu Lukaku et Michy Batshuayi (s’il s’est remis de sa blessure à la cheville) sont les n°1 et 2 en pointe. Le choix du n°3 est plus problématique. Divock Origi ou Christian Benteke ? Le premier a été la révélation belge en 2014 au Brésil et a l’avantage de pouvoir également évoluer sur le flanc droit. Cela dit, il n’a jamais vraiment été utilisé par Roberto Martinez, contrairement à Christian Benteke qui est entré dans l’histoire avec son but après 8 secondes à Gibraltar. Même s’il a été décevant cette saison avec Crystal Palace, on sélectionnerait malgré tout Benteke.

Notre liste des 23 est donc la suivante : Gardiens :

Thibaut COURTOIS - Simon MIGNOLET - Koen CASTEELS Défenseurs :

Toby ALDERWEIRELD - Laurent CIMAN - Leander DENDONCKER - Vincent KOMPANY - Thomas VERMAELEN -Jan VERTONGHEN Médians et flancs :

Thomas MEUNIER - Nacer CHADLI - Yannick CARRASCO - Axel WITSEL - Mousa DEMBELE - Marouane FELLAINI - Radja NAINGGOLAN - Thorgan HAZARD - Kevin DE BRUYNE - Dries MERTENS - Eden HAZARD Attaquants :

Michy BATSHUAYI - Christian BENTEKE - Romelu LUKAKU

