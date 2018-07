Vincent Kompany : "Contre le Brésil, cela aurait été mieux en finale"

De 0-2 à 3-2, la Belgique a créé la sensation face au Japon pour assure sa place en quarts du finale du Mondial. "Le huitième de finale contre les Etats-Unis en 2014 était déjà pas mal, a expliqué Vincent Kompany au micro de la RTBF. on a fait preuve d'expérience, on est resté incroyablement calme. A 2-0, on a continué à faire circuler le ballon. On a de grosses difficultés contre cette équipe japonaise incroyablement bien préparée et disciplinée. J'ai un respect infini pour cette équipe. Jusqu'à présent dans le tournoi, il n'avait pas montré autant de qualités. On méritait amplement de marquer les trois buts."

Et de préciser : "On se remet toujours en question quelque soit le résultat. On essaye toujours de s'améliorer. On a vu qu'on avait la force avec Marouane (Fellaini, ndlr). On a été très malin sur le troisième but que nous avons marqué."

Maintenant, place au Brésil en quarts. Ce sera vendredi à 20h. "On ne pouvait pas s'attendre à une plus belle affiche. Une finale, cela aurait été mieux contre le Brésil. Ce quart de finale sera un match différent. Le Japon était magnifiquement bien préparé, c'est rare de voir cela. Cela m'étonnerait que le Brésil puisse avoir cette discipline collective mais individuellement, c'est l'équipe la plus forte de ce tournoi. Ce sera un challenge mais un autre type de challenge", a-t-il conclu.