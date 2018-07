Vertonghen: "Nous étions peut-être la meilleure équipe du tournoi"

Comme pour tout ses équipiers la déception était lisible sur le regard de Jan Vertonghen après la demi-finale perdue 1-0 par les Diables rouges face à la France.

"Je suis très déçu. Il y avait sans doute moyen de passer. J'ai le sentiment qu'on est passé tout près. C'est dommage qu'on perde de cette façon. On préfère perdre contre une équipe bien plus forte. Evidemment, la France était bien en place et très solide défensivement. C'est très dommage", a déclaré Vertonghen.

"Pour remporter ce match on aurait dû marquer en premier lieu, et à ce moment-là ça aurait été à eux de venir. Ici c'est eux qui ont marqué ce premier but, ensuite ils ont défendu davantage. Leur prestation défensive est impressionnante, ils nous ont donné très peu d'occasions."

Une amertume tempérée par un sentiment d'avoir tout de même fait tout ce qu'il fallait pour décrocher la finale. "Le coach nous a dit que nous pouvions être très fiers de nous, et il a raison. Nous avons montré de quoi nous étions capables. C'est vraiment dommage que ça se finisse à ce stade pour nous parce que j'ai l'impression que nous étions peut-être bien la meilleure équipe du tournoi."

Et de poursuivre. "Je suis content que nous avons pu amener de la joie à nos supporters, mais j'aurais aimé le faire dimanche aussi. Ce groupe l'aurait mérité. La manière avec laquelle nous nous sommes battus, avons travaillé. Je pense que nous avons tous l'impression – les joueurs et tout le staff – que nous méritons bien plus que cela.

Si une chance pareille ne se produit plus avec cette génération, elle se produira avec la génération suivante. Dans l'équipe actuelle il y a certains joueurs qui approchent de la trentaine, mais d'autres n'ont que 20 ou 25 ans. J'ai vraiment le sentiment que ce groupe peut encore tout donner aux deux prochains tournois. "