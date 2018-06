Vermaelen amoché mais content d'être de retour

Absent depuis le 13 mai et sa blessure avec le Barça en championnat, Thomas Vermaelen a fait son grand retour à la compétition face à l'Angleterre ce jeudi. Remplacé à la 74e par Vincent Kompany, il a livré une prestation rassurante qui a séduit le sélectionneur. "Vermaelen a joué comme s’il n’avait jamais été blessé", s'est réjoui Martinez à notre micro.

Le défenseur du Barça était lui aussi de sa prestation et de la performance du collectif. "J'ai pu continuer sans problèmes après mon coup donc je n'ai pas eu de soucis. On a bien défendu toute la rencontre et on n'a pas vraiment laissé d'occasions aux Anglais si ce n'est la frappe de Rashford en deuxième période. Nous avons travaillé beaucoup loin des projecteurs avec Vincent pour être de retour. Et pouvoir jouer une telle rencontre face à l'Angleterre à la Coupe du monde, c'est quelque chose de beau."

Fallait-il être premier ou deuxième du groupe? Pour Vermaelen, la question ne s'est jamais vraiment posée. "On en a parlé dans le vestiaire mais il n'était pas question de monter sur le terrain avec l'idée d'être battus dans la tête. On a essayé de faire de notre mieux pour remporter la rencontre et je pense que nous l'avons fait."