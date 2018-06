Van Buyten: "La Belgique est une des meilleures nations, alors pourquoi pas gagner le Mondial ?"

Invité à Moscou à assister à la rencontre Belgique-Tunisie, Daniel Van Buyten s'est confié à notre micro sur la prestation convaincante de nos Diables rouges : "Je les ai trouvé libérés. Sur certaines actions, il y avait un peu de laxisme mais dans l'ensemble, c'était bien. C'était un match différent du premier. On va voir maintenant comment cela va se passer".

Il y a quatre ans, au Brésil, Big Dan avait ébloui avec les Diables en tant que défenseur central, un poste occupé pour le moment par ... Dedryck Boyata. "J'apprécie beaucoup Boyata, avoue-t-il. J'apprécie son dynamisme, son comportement. Il fait de bonnes prestations. Il est dur sur l'homme, parfois un peu trop mais il va apprendre avec le temps et gagné en expérience. On n'a pas l'impression que c'est un jeune joueur qui entre dans l'effectif. Les prestations fournies par Dedryck sont très positives à l'image d'ailleurs de l'ensemble de l'équipe."

"La génération actuelle est fantastique et elle grandit. Tu le ressens. La Tunisie a tenu longuement en échec l'Angleterre et aujourd'hui on a surclassé cette équipe-là", poursuit-il.

Alors, la Belgique championne du Monde, est-ce possible ? "Quand on voit l'effectif de la Belgique, tu ne peux pas commencer le tournoi sans avoir l'idée d'aller au bout. Il faut faire le taf comme ils disent. La réussite, la fraîcheur du moment et d'autres petites choses pourront jouer un rôle mais au niveau du talent, la Belgique est une des meilleures nations ... alors, pourquoi pas ?", a-t-il conclu.