Van Basten et Nesta dans le Groupe d'étude chargé de choisir le 'Ballon d'Or' du Mondial

Le Brésilien Carlos Alberto Parreira, 75 ans, a été nommé à la tête du Groupe d'étude technique de la FIFA durant le Mondial 2018, a annoncé l'instance mondiale du football jeudi.

Le Nigérian Emmanuel Amunike, le Serbe Bora Milutinovic, l'Italien Alessandro Nesta, l'Ecossais Andy Roxburgh et le Néerlandais Marco van Basten, sont les autres grand noms du football qui siègeront dans ce Groupe d'étude technique. Ils éliront le Ballon d'or (meilleur joueur), le Golden Glove (meilleur gardien), le meilleur jeune (né après le 1er janvier 1997) et le lauréat du prix du Fair Play.

Parreira et Milutinovic sont les deux seuls entraîneurs à avoir dirigé cinq sélections différentes au Mondial. Parreira est avec six participations le détenteur du record. Membre du staff de Mario Zagallo en 1970, il a remporté en tant que sélectionneur le tournoi en 1994 avec le Brésil de Romario. Il s'agissait du premier titre du Brésil depuis 24 ans. Parreira était également à la tête du Brésil en 2006. Il a aussi été le coach du Koweït (1982), des Emirats Arabes Unis (1990), de l'Arabie Saoudite (1998) et de l'Afrique du Sud (2010).