La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Uruguay-Russie. Coup d'envoi de la rencontre à 16h.

Auteurs de sans-faute lors des deux premières journées, la Russie et l'Uruguay vont s'affronter pour décrocher la première place du groupe A de ce Mondial 2018. Les Russes, qui sont parvenus à marquer 8 buts en deux matches, partageant provisoirement la meilleure attaque du tournoi avec les Diables, auront évidemment l'avantage du terrain, lundi à Samara (16h). L'Uruguay, vainqueur deux fois 1-0, pourra compter sur son duo d'attaque Luis Suarez-Edinson Cavani pour mettre à mal l'arrière-garde russe.

Grâce à ses deux victoires convaincantes (5-0 contre l'Arabie Saoudite puis 3-1 contre l'Égypte), la 'Sbornaïa' de Stanislav Tchertchessov peut se contenter d'un partage contre la phalange sud-américaine grâce à une meilleure différence de buts. Contre les Uruguayens d'Oscar Tabarez, bien organisés et habitués à ce type de rendez-vous, l'opposition sera toute autre pour le pays hôte. La 'Celeste' n'a pas encore donné toute sa mesure dans ce tournoi, mais elle a remporté ses deux premiers matches sans grand mal. Lundi, les doubles champions du monde (1930 et 1950) auront à cœur de retrouver leur efficacité offensive et ainsi terminer premiers.