"Une équipe de France sans inspiration, sans idées"

Sur le jeu trop prudent de Didier Deschamps

Antoine Grynbaum : "En fait, cette équipe de France n’a pas progressé depuis la finale de l’Euro 2016. Il n’y a pas de jeu collectif et on sait à quel point Didier Deschamps est axé sur le travail défensif, c’est l’héritage de France 98. A chaque fois que l’équipe de France est allée loin dans de grandes compétitions, cela a été la plupart du temps sur un socle défensif très solide, avec un maitre à jouer. Didier Deschamps a toujours à l’esprit cette idée très défensive du football alors qu’il a les joueurs pour mettre en place un schéma avec du mouvement, des dribles, quelque chose d’intéressant sur le plan offensif. On est toujours déçus. Aujourd’hui, il avait pris quelques risques en mettant Olivier Giroud sur le banc et en décidant d’aligner le trio porteur d’espoir Griezmann - Mbappé – Dembélé. Sur le papier, cela parait brillant et cela donne plein d’espoir aux supporters, mais on a vu que Mbappé – Dembélé passent leur vie dans l’axe, que Griezmann avait beaucoup de mal à combiner avec les deux joueurs et cela a été le même type de prestation que face aux USA en amical où les bleus avaient peiné face à un bloc bas et des joueurs qui mettaient beaucoup d’intensité physique. On a vu que les australiens ont très bien défendu et les joueurs de l’équipe de France ont été sans inspiration, sans idées. Pas un dribble, pas un mouvement, pas une frappe, rien, et une victoire inespérée. Sur le papier, on attendait beaucoup plus. Certains joueurs ont terriblement déçu : Pogba, Kanté, Tolisso n’ont rien apporté au milieu. Et puis c’est le fantôme de Samuel Umtiti en équipe de France."

Pascal Scimè : "Ce qui m’a surpris aujourd’hui, c’est que la force de cette équipe ce sont les 1 contre 1 en partant des ailes, et aujourd’hui on n’a quasiment pas vu ces situations. Je pensais qu’ils étaient prêts au niveau physique, mais ils se sont fait bouger par les australiens. Il y a aussi des circonstances atténuantes : Il n’y a que six joueurs qui étaient là lors de la précédente compétition. Cela reste une équipe jeune. On peut quand même se poser la question de la non-utilisation de Giroud, de Matuidi, est-ce qu’après tout, ce n’est pas une équipe qui est mal balancée pour le moment ?"

Antoine Grynbaum : "Deschamps a tenté plusieurs paris mais il a eu tout faux. D’abord le pari de la jeunesse, en décidant de titulariser Lucas Hernandez en latéral gauche, Pavard en latéral droit, en sachant pertinemment que les australiens seraient regroupés en mettant le bus devant le but. Pavard joue dans une défense à trois à Stuttgart et il n’a pas cette capacité technique de dribbleur qu’un Sidibé aurait pu apporter. Le pari de la jeunesse a été complètement raté et puis son coaching a été tellement mauvais… Deschamps ne prend jamais le moindre risque. Quand il voit qu’il a plus de 60% de possession de balle, pourquoi ne fait-il pas sortir l’un des trois milieux récupérateurs relayeurs ? Et bien il a décidé de faire du poste pour poste en sortant Griezmann… Vous imaginez Messi ou Ronaldo sortir de l’équipe de l’Argentine ou du Portugal ? Les paris n’ont pas été bons, le coaching n’a pas été bon, et d’ailleurs Deschamps semblait complètement absent en conférence de presse. Il a eu du mal à justifier cette prestation complètement manquée de la part de ses joueurs."

Nordin Jbari : "Ce qu’il s’est passé aujourd’hui pour l’équipe de France est embêtant parce que pour une fois, à sa façon, Deschamps a osé. […] Mais au final, c’est peut-être Dugarry qui avait raison, peut-être que Deschamps a enfumé tout le monde. Deschamps fait croire qu’il veut la possession de balle, qu’il veut un jeu flamboyant. Mais à mon avis, Deschamps veut jouer en contre. Il ne veut pas faire du jeu mais comme il est sous cette pression française, il dit qu’il veut jouer vers l’avant. Après c’est vrai qu’il a gagné la Coupe du Monde en 98 avec la meilleure défense du monde, avec trois joueurs au milieu de terrain au profil de récupérateurs à part évidemment Zidane. Aujourd’hui il n’y a plus ce Zidane qui peut faire cette différence pour mettre sur orbite un mec comme Mbappé. Je me demande même si Deschamps est vraiment le bon entraineur pour cette nouvelle génération. Il faudrait quelqu’un qui a un peu de folie comme eux."