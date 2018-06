Une Colombie efficace se relance et renvoie la Pologne à la maison

La Colombie a remporté le match crucial qui l’opposait à la Pologne ce dimanche (0-3) signant la fin de l’aventure russe pour les Polonais. Le premier but a été inscrit par Mina à la 40ème minute. Falcao (70’) et Cuadrado (75’) ont ensuite alourdi le score. La Colombie jouera son avenir dans ce Mondial face au Sénégal jeudi, au même moment que Japon-Pologne.

Le résumé de la rencontre

Dans ce début de rencontre on sent bien que les deux équipes sont au pied du mur et ne peuvent pas perdre. Le match est engagé et il y a beaucoup de tension. Pas de grosses occasions dans les vingt premières minutes mais néanmoins de l’intensité de part et d’autre. À la demi-heure de jeu Aguilar doit sortir sur civière, c’est Uribe qui le remplace.

Le premier arrêt de Szczesny survient à la 35ème minute, la Colombie commence à se montrer un peu plus dangereuse à l’approche du but.

Cela se confirme à la 40ème minute, James dépose la balle sur la tête de Yerry Mina qui trompe le portier polonais sur le premier tir cadré du match, 0-1. Ce but renvoie provisoirement la Pologne à la maison.

En début de seconde période, la Colombie conserve une légère domination sur les Polonais qui ne prennent pas beaucoup de risques. Il ne se passe pas grand-chose dans ce match avant le très joli but de Radamel Falcao à la 70ème minute. Et c’est du 100% pour les Colombiens… Une efficacité à toute épreuve offre le troisième but à la Colombie, par Cuadrado.

Le score aurait pu s’alourdir cinq minutes avant la fin de la rencontre mais Bednarek a sauvé la mise sur la ligne de but.

En toute fin de rencontre Lewandowski était tout près de sauver l’honneur mais Ospina a assuré sur ce tir cadré.

Le match se termine sur le score de 0-3 et une très grosse déception pour tout le peuple polonais qui est le premier pays européen à être éliminé. La Colombie quant à elle se relance dans ce Mondial et jouera un match décisif face au Sénégal mardi prochain.