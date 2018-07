Une chèvre dans les bras de Cristiano Ronaldo : le tifo insolite pour le Portugais

L'Uruguay rencontrera la France en quart de finale du Mondial 2018, après avoir sorti en 8e le Portugal (2-1) de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe en titre, grâce à un doublé d'Edinson Cavani, samedi à Sotchi. Lionel Messi et CR7 hors course, le Mondial 2018 vient de perdre 10 Ballons d'or (5 chacun).

En tribune, on a pu apercevoir une image de la star portugaise avec une chèvre dans les bras. Un cliché insolite qui n’est pas sans rappeler la Une d’un célèbre magazine américain il y a moins d’un mois. Sur celle-ci, Lionel Messi, le meilleur ennemi de Cristiano Ronaldo, était photographié avec le slogan "Messi is the G.O.A.T.". Les quatre lettres signifiant ‘Greatest Of All Time’ et désignant à la fois une véritable chèvre, d’après la traduction en anglais.