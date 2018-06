Une Belgique "B" ne calcule pas et bat l'Angleterre, place au Japon en huitièmes !

Plus

La Belgique a battu l'Angleterre grâce à un très beau but d'Adnan Januzaj (1-0) ce jeudi à Kaliningrad lors de la dernière rencontre de la phase de poules de la Coupe du Monde. D'ores et déjà assurée de la qualification au coup d'envoi, la Belgique ne s'est pas "facilité la tâche" en s'emparant de la première place du Groupe G, synonyme de huitième de finale face au Japon et de présence dans la partie de tableau la plus difficile où on retrouve le Brésil, le Portugal, la France ou encore l'Argentine. Les Diables Rouges affronteront le Japon le lundi 2 juillet (20H) sur la pelouse de Rostov. En cas de qualification, ils croiseraient la route en quart de finale du vainqueur de la rencontre qui opposera le Brésil au Mexique.

Neuf remplacements et la montée au jeu de Vincent Kompany Marouane Fellaini - © BRUNO FAHY - BELGA Auteur de neuf changements par rapport à l'équipe alignée d'entrée contre le Panama et la Tunisie (seuls Thibaut Courtois et Dedryck Boyata ont été "épargnés"), Roberto Martinez a choisi de laisser souffler ses titulaires, les joueurs légèrement touchés (Romelu Lukaku, Eden Hazard, Dries Mertens...), et d'offrir une opportunité incroyable à des jeunes tels que Youri Tielemans, Leander Dendoncker ou encore Adnan Januzaj. C'est d'ailleurs le jeune milieu de terrain de l'AS Monaco qui s'est créé la première occasion belge en armant une frappe brossée dès la sixième minute de jeu, mais son envoi a été repoussé par Jordan Pickford. Trois minutes plus tard, après un bon travail d'Adnan Januzaj sur la droite, une phase confuse dans le grand rectangle anglais n'a pas permis aux Diables de prendre l'avantage (9'). Au terme d'une première période disputée sur un mode mineur, les hommes de Thibaut Courtois, capitaine des Diables pour la première fois de sa carrière, sont rentrés aux vestiaires en s'étant créé les plus belles occasions, et en ayant pris... deux cartons jaunes (Youri Tielemans et Leander Dendoncker). Les Anglais n'ont de leur côté pas cadré la moindre frappe.

Un petit "bijou" d'Adnan Januzaj pour sceller le sort du Groupe G La joie des Diables Rouges - © BRUNO FAHY - BELGA La deuxième période a repris sur les chapeaux de roues côté belge : Adnan Januzaj a sorti ses plus beaux atours pour s'ouvrir le chemin du but et décocher un amour de tir brossé qui s'en est allé secouer le fond des filets de Jordan Pickford (51' 0-1). Un quart d'heure plus tard, Thibaut Courtois a sorti le grand jeu devant un Marcus Rashford qui se présentait seul devant lui (66'). La monté au jeu de Vincent Kompany, qui a remplacé un autre "débutant" dans cette Coupe du Monde, Thomas Vermaelen, touché à l'arcade, pour les vingt dernières minutes de la rencontre, a été l'un des derniers temps forts d'une rencontre "bâclée" par les Anglais. Tant mieux pour la Belgique, qui n'avait jusqu'alors battu l'Angleterre qu'une seule fois en... 21 rencontres, et cela remontait à mai 1936 ! Tous les joueurs de champ sélectionnés par Roberto Martinez ont donc déjà foulé la pelouse lors de cette Coupe du Monde... et tous sont disponibles pour la suite du tournoi.

51' : Le 0-1 d'Adnan Januzaj