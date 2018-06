Une Angleterre séduisante dispose du Nigéria

L’Angleterre, adversaire de la Belgique dans le groupe G de la Coupe du Monde 2018, s’est imposée ce samedi soir à Wembley face au Nigéria (2-1) dans le cadre de sa préparation pour le Mondial. Séduisante en première période, la sélection aux Trois Lions a géré tranquillement le second acte. Les hommes de Southgate engrangent de la confiance avant de s’envoler vers la Russie.

Dominateurs dès le coup d’envoi, les Britanniques prennent rapidement les commandes de la partie. Cahill s’élève plus haut que tout le monde sur corner pour propulser sa tête dans le plafond du but nigérian (7'). Il n’y en a que pour l’Angleterre dans cette première mi-temps. Avant la pause, c’est le capitaine Kane qui trouve la faille et double la mise. Sa frappe depuis les abords de la surface est puissante mais Uzoho manque son intervention et s’incline une deuxième fois (39').

Si les Super Eagles réduisent l’écart juste au retour des vestiaires grâce à Iwobi (47'), les Britanniques poursuivent leur domination et gèrent leur avance.

Avant de prendre la direction de la Russie, l’Angleterre affrontera encore le Costa Rica en amical le jeudi 7 juin prochain.