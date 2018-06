Un Sénégal opportuniste surprend la Pologne 1-2

Le Sénégal a pris la mesure de la Pologne ce mardi (1-2), dans le cadre du dernier match de la première journée de la Coupe du Monde. Les Lions de la Teranga profitent de cette victoire pour rejoindre le Japon en tête du groupe H, avec 3 points.

Le début de match est équilibré et tactique, sans réel danger pour les gardiens. Il faut attendre un coup du sort pour voir le score se débloquer à la 38ème minute. Sur une attaque du Sénégal, Idrissa Gueye tente sa chance et son envoi est dévié par Thiago Cionek, qui trompe Wojciech Szczęsny. Cinq minutes plus tard, une tête de Salif Sané trop piquée est proche de faire le break pour les Lions de la Teranga. Le joueur de Schalke était pourtant seul au point de penalty.