Un Mexique très séduisant bat d'entrée de jeu une Allemagne assez inquiétante

Le Mexique a créé la surprise en battant l'Allemagne 1-0 dans le cadre de la première journée du Groupe F de la Coupe du Monde, ce dimanche au Stade Luzhniki de Moscou.

Les hommes de Juan Carlos Osorio n'ont pas volé leur victoire face à une Mannschaft peu inspirée, et les Mexicains auraient même pu inscrire bien plus de buts s'ils s'étaient montrés plus lucides en phase de conclusion.

En prenant la mesure des Allemands, Guillermo Ochoa et ses coéquipiers ont fait un pas important vers la qualification pour les huitièmes de finale, en attendant le résultat de la rencontre qui opposera lundi la Suède à la Corée du Sud.

Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Champions du Monde en titre sont passés tout près de se faire cueillir à froid par d'audacieux mexicains en début de match, qui ont apporté le danger à deux reprises en moins de 90 secondes dans le grand rectangle de Manuel Neuer, bien présent entre les perches après plusieurs mois d'absence.

Les Mexicains n'ont toutefois pas dû attendre trop longtemps avant de prendre les commandes du match : Hirving Lozano, virevoltant sur son flanc gauche, a fait tourner en bourrique pour la énième fois la défense allemande pour tromper à bout portant un Manuel Neuer impuissant (35' 0-1).

Patauds et souvent dépassés par des adversaires bien plus vifs, les hommes de Joachim Löw ont présenté de nombreux signes de fébrilité défensivement, mais les Mexicains ont de leur côté manqué de réalisme pour plier le match en début de seconde période.

Plus actifs offensivement après l'heure de jeu, les Allemands ont inquiété à quelques reprises Guillermo Ochoa, essentiellement dans les dernières minutes de la rencontre, mais ont rarement cadré leurs tentatives. Et quand c'était le cas, le portier du Standard ne s'est pas laissé surprendre, sans toutefois "forcer son talent" à chaque fois qu'il est intervenu.