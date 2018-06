Un match "plat", le pari de Southgate, les Diables meilleurs, Angleterre-Belgique vu Outre-Manche

La Belgique a pris la mesure de l'Angleterre dans le troisième et dernier match du Groupe G grâce à un coup d'éclat d'Adnan Januzaj. Avec les deux équipes qualifiées au coup d'envoi et les choix des entraîneurs de "faire tourner", cette rencontre n'a pas été le choc attendu lors du tirage au sort.



Les Diables version A' ont séduit et ont rempli leur contrat. Du côté de la presse anglaise, on reconnait la supériorité belge et on espère que cette 2e place sera bien un avantage pour la suite du tournoi. Les fans des Three Lions font la moue.



Un match "plat", une rencontre "bizarre"

Les deux coaches avaient décidé de privilégier la gestion de groupe et la rotation (9 et 8 changements dans les onze de base) au résultat. "Cela s'est traduit pas une rencontre assez médiocre et sans vie à Kaliningrad qui s'est décidée avec le but de Januzaj six minutes après la pause", écrit Phil McNulty, le responsable de la cellule football de la BBC. "Il était clair que les trois points n'étaient pas la priorité absolue des deux entraîneurs et les changements ont parfois réduits le jeu à une farce, la première mi-temps se terminant par un concert railleries."



"C'était plat. Il n'y avait pas l'étincelle et l'énergie que nous avions vus dans les deux matches précédents", appuie Alan Shearer, consultant pour le média britannique. "La Belgique a été la meilleure équipe. Les Belges avaient aussi effectué des changements mais leurs joueurs ont mieux géré que les nôtres. Nous avons manqué de rythme et les passes n'étaient pas aussi bonnes. Nous n'avons pas fait assez pour gagner le match."



"Avec 8 changements, Gareth Southgate a été un pas trop loin. La Belgique a eu la possession. C'était un match bizarre", ajoute l'ancien international Jermaine Jenas.



Au-delà du match, la BBC tire quelques enseignements. Comme l'importance de Captain Harry qui "a terriblement manqué à l'Angleterre" et le faible impact des substituts. Cela a été "une nuit difficile pour les remplaçants anglais". Eric Dier, Jamie Vardy ou Marcus Rashford n'ont pas convaincus.