Un joli but puis un énorme raté inhabituel pour Salah contre l'Arabie Saoudite

Ce lundi après-midi, l’Egypte s’est incliné 2-1 face à l’Arabie Saoudite dans le groupe A du Mondial 2018 en Russie.

Buteur à la 22e minute de jeu, Mo Salah a failli inscrire le doublé deux minutes plus tard. Parti à la limite du hors-jeu, l’Egyptien de Liverpool a tenté une louche. Le ballon a fini sa course à côté du but, un gros raté pour l’attaquant qui a tant marqué cette saison.

L’Arabie Saoudite a finalement pris le dessus dans ce match, mais les deux formations étaient de toute façon déjà éliminées de cette Coupe du monde.