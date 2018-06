Un défenseur iranien tente un salto sur une remise en touche… mais se loupe

L'Espagne a percé le mur persan : la Roja a souffert mais elle a trouvé la clé contre l'Iran (1-0) mercredi soir sur un but chanceux de Diego Costa, rejoignant le Portugal en tête du groupe B et se rapprochant des huitièmes.

Déjà auteur d'un doublé contre les Portugais (3-3), le buteur espagnol a marqué son 3e but dans cette Coupe du monde presque sans le vouloir, un défenseur iranien lui ayant dégagé le ballon sur le genou (54e).

Les Iraniens ont poussé pour revenir dans le match, notamment via une remise en touche dans les dernières secondes. Milad Mohammadi a tenté un salto pour tenter d’envoyer le ballon encore un peu plus loin. L’arrière gauche, monté au jeu à vingt minutes du terme, s’est loupé et a finalement réalisé une remise en touche normale.