Un "Coup de Phil" sous le soleil de Sotchi : "J'ai déjà chaud rien qu'en vous répondant"

Pour son premier "Coup de Phil" du Mondial, Philippe Albert, notre consultant, évoque le coup de chaud qui menace les Diables à Sotchi.



On attend 26°C (et un taux important d'humidité) ce lundi dans la cité balnéaire pour le coup d'envoi de Belgique-Panama. "J'ai déjà chaud rien qu'en vous répondant. Donc imaginez les joueurs en cas de débauche d'énergie pendant 90 minutes. Cela peut effectivement avoir une influence sur certaines prestations. Les Panaméens sont plus habitués à ce genre de climat que les Belges. Même si Courtois nous a dit en conférence de presse qu'il appréciait la chaleur. Lors de la Coupe du Monde au Brésil et au championnat d'Europe, Eden a fait de gros matches sous de fortes chaleurs. Par contre, on sait que Kevin De Bruyne quand il fait un peu trop chaud, il a parfois un peu de mal au niveau physique. J'espère que ça ne sera pas le cas demain."



En matière de "foot-sauna", Albert sait de quoi il parle. En 1994, il avait joué par 40°c sous le soleil d'Orlando. La fameuse victoire 1-0 contre les Pays-Bas avec un but de ... notre consultant. "C'était très difficile physiquement. On était super bien préparé. On avait été en stage en altitude et cela nous avait bien servi."



Kompany dans les 23 ? "Il n'y avait aucun doute"



En 1998, cela s'était moins bien passé face au Mexique à Bordeaux (2-2 après avoir mené 2-0). "Les Diables avaient énormément souffert après un début de match exemplaire. Espérons que demain cela se passe bien. Mais, j'ai confiance."



L'information (ou plutôt la confirmation) du jour côté belge, c'est le maintien officiel de Vincent Kompany dans les 23. "Il n'y avait aucun doute. Il est trop important pour le groupe. Et à partir du moment où il sera prêt physiquement dans les prochains jours, il était logique qu'il fasse partie des 23."