Umtiti joue la carte de l'autodérision après sa faute de main face à l'Australie

Le défenseur de l'équipe de France Samuel Umtiti, qui a concédé un penalty à l'Australie (2-1) samedi au Mondial en Russie, a joué la carte de l'autodérision par le biais d'un photomontage où il met la main... au panier de basket.

Le joueur du FC Barcelone a diffusé après le match une photo sur sa "story" d'Instagram de l'action intervenue à l'heure de jeu, lorsqu'il a touché le ballon de la main. Sur le photomontage, un panneau de basket est installé dans la surface de réparation française.

"C'est important de commencer une compétition avec une victoire, même si dans la manière tout n'a pas été parfait", avait réagi le défenseur français au micro de BeIN juste après la fin de la rencontre.

"On ne va retenir que la victoire. On doit revoir le match pour voir ce qui n'a pas bien marché et essayer de s'améliorer pour les prochaines rencontres. On n'a manqué des fois de rythme, on peut faire beaucoup mieux dans la transmission de ballon, dans les courses aussi. Je pense qu'à tous les niveaux, il faut qu'on soit meilleur parce qu'on est capables de l'être.

On va travailler, on est là pour ça. C'est un bon début, une victoire. Ce penalty est très étonnant. Je saute, je me retourne et au moment où je me retourne, dans l'élan, il y a ma main qui touche le ballon. C'est des faits de jeu, ça arrive. Il fallait vite se reconcentrer sur le match."