Trois "Belgicains" aux côtés des stars dans la liste des 32 Croates

Les superstars internationales croates Luka Modric, Ivan Rakitic et Mario Mandzukic figurent dans la pré-sélection de 32 joueurs retenus pour le Mondial 2018 par le sélectionneur Zlatko Dalic, a annoncé la Fédération croate ce lundi.

En annonçant la liste de pré-sélectionnés, Dalic a exprimé sa satisfaction de voire plusieurs de ses joueurs "engagés dans les derniers matches des compétitions européennes, en lutte pour les trophées".

"Je souhaite à Luka (Modric, Real Madrid), Mateo (Kovacic, Real Madrid) et Dejan (Lovren, Liverpool) le meilleur pour leur finale de la Champions League ainsi qu'à Sime (Vrsaljko, Atlético Madrid) pour la finale de l'Europa League", a déclaré le sélectionneur.

La liste des pré-sélectionnés est essentiellement composée de joueurs qui ont disputé les qualifications.

"Je souhaite que tous restent en bonne santé (...) nous ferons tout pour répondre aux attentes de nos supporters", a-t-il ajouté.

Le sélectionneur a retenu provisoirement le gardien Lovre Kalinic (La Gantoise), le défenseur Matej Mitrovic (Club Bruges) et l'attaquant Duje Cop (Standard), tous les trois issus de notre championnat. Ivan Perisic (Inter), ancien de Roulers et de Bruges, et Ivan Santini (Caen), ancien de Courtrai et du Standard, ont également un lien avec la Pro League.

La Croatie évoluera en Russie au sein du Groupe D aux côtés de l'Argentine, du Nigéria et de l'Islande.

La sélection disputera le 2 juin un match amical contre le Brésil à Liverpool et le 8 juin à Osijek (est de la Croatie) contre le Sénégal avant de se rendre en Russie le 11 juin.

Le groupe des 32

Gardiens (4) : Danijel Subasic (Monaco/FRA), Lovre Kalinic (Gent/BEL), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Hajduk Split)

Défenseurs (12) : Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou/RUS), Domagoj Vida (Besiktas/TUR), Ivan Strinic (Sampdoria/ITA), Dejan Lovren (Liverpool/ENG), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid/ESP), Josip Pivaric (Dinamo Kiev/UKR), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/GER), Matej Mitrovic (Club Bruges/BEL), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hajduk Split), Duje Caleta-Car (Red Bull Salzbourg/AUT), Borna Sosa (Dinamo Zagreb)

Milieux (8) : Luka Modric (Real Madrid/ESP), Ivan Rakitic (Barcelone/ESP), Mateo Kovacic (Real Madrid/ESP), Milan Badelj (Fiorentina/ITA), Marcelo Brozovic (Inter Milan/ITA), Marko Rog (Naples/ITA), Mario Pasalic (Spartak Moscou/RUS), Filip Bradaric (Rijeka)

Attaquants (8) : Mario Mandzukic (Juventus Turin/ITA), Ivan Perisic (Inter Milan/ITA), Nikola Kalinic (AC Milan/ITA), Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER), Marko Pjaca (Schalke/GER), Ante Rebic (Eintracht/GER), Duje Cop (Standard Liège/BEL), Ivan Santini (Caen/FRA)