Tout ce qu'il faut savoir sur l'album Panini du Mondial 2018

Figurez-vous qu’il faudrait acheter en moyenne plus de 700 pochettes pour terminer l’album : Soit un coût total de plus de 450 euros.

Certains mathématiciens se sont penchés sur le coût réel pour compléter un album en se basant sur des calculs de probabilités et des statistiques. En théorie,115 euros pourraient suffire mais cela suppose que vous n’ayez pas de doublons… En réalité, c’est inévitable.

En Belgique, pour le Mondial au Brésil en 2014, on a vendu plus de 30 millions de figurines !

Le succès est toujours au rendez-vous, que l’on soit petit ou grand. L’album est vendu 2.50 euros. Vous pouvez le recevoir gratuitement (avec 6 figurines) en achetant certains journaux ou même en grande surface. Chaque pochette contient 5 figurines… et coûte 90 cents. Il existe aussi des packs de 95 figurines à 15 euros.

L’édition Russie 2018 contient 80 pages, ses 32 équipes et surtout ses 670 figurines dont 50 spéciales ! L’album Panini en vente depuis près de 50 ans touche à présent 120 pays dans le monde !

L’attente est terminée pour les amateurs de foot et les collectionneurs de vignettes. Il est enfin là… Le fameux album Panini édition Coupe du Monde 2018 est sorti ce mercredi.

Les trucs pour ne pas dépenser autant d’argent

Premier conseil, regroupez-vous pour les achats. Plus vous êtes nombreux, plus vous allez réduire le nombre de paquets achetés : - 30% à deux, près de 50 % à 3 et jusqu’à 70% à 10 joueurs.

Quand on était gamin, on ne pouvait échanger que dans la cour d’école avec nos potes. Aujourd’hui, il existe des bourses d’échange sur les réseaux sociaux ou organisés en grande surface.

Enfin, pour compléter les quelques figurines qui vous manqueraient… Il est possible d’en commander un maximum de 20 sur le site de Panini Belgique.

Même avec tous les trucs possibles, il faudra quand même dépenser au total une centaine d’euros.