Torres, torse nu en conférence de presse, rêve de croiser les Diables et Hazard

Lundi prochain, la Belgique débute son Mondial 2018 de football à Sotchi face au Panama. Pour cette nation d'Amérique centrale, il s'agira tout simplement de son premier match en phase finale de Coupe du Monde. Le Panama espère que la Belgique pourra s'aligner au complet dans cette rencontre historique pour lui.

Les Diables Rouges ont battu le Costa Rica 4-1, lundi, à l'occasion de leur ultime rencontre de préparation avant de rejoindre la Russie.

Déjà arrivés sur place dans le centre de préparation de Saransk les Panaméens ont suivi attentivement le match la télévision. Ils ont vu, entre autres, Eden Hazard se faire remplacer par Mousa Dembélé après 70 minutes après un coup au genou.

"J'espère qu'Eden Hazard sera là contre nous", a déclaré le défenseur Roman Torres lors d'une conférence de presse à Saransk, en Russie. "Nous voulons que tous les Belges soient en forme, parce que c'est un rêve pour nous de pouvoir jouer contre eux. Nous voulons vraiment profiter du duel contre la Belgique."

L'attaquant Ismael Diaz a aussi été un spectateur attentif. "Même s'il ne s'agissait que d'un match d'entraînement, nous avons clairement vu la puissance offensive de la Belgique. Nous devons essayer lundi de ne pas faire les mêmes erreurs que le Costa Rica."

Tout le monde s'attend à ce que le Panama se regroupe devant son but contre les Diables Rouges et essaie de garder le 0-0. Selon Roman Torres, qui a dévoilé son torse et ses abdos pour démontrer qu'il était fit avant le début du Mondial, le plan tactique sera donc d'une grande importance. "En effet, nous ne nous sentirons pas trop perturbés de devoir nous défendre davantage. C'est notre première Coupe du Monde, nous devrons être en position tactique pour garder le zéro. Mais notre entraîneur peut nous apprendre cette tactique. Néanmoins, la chose la plus importante pour nos attaquants est de créer autant d'occasions que possible dès le premier match."

Ismael Diaz, en revanche, n'a pas caché son ambition. "Bien sûr, notre plan tactique est vital pour obtenir un bon résultat. Mais je rêve de marquer durant cette Coupe du Monde", a-t-il déclaré. "C'est un rêve pour tous les joueurs de la planète qui débutent en Coupe du monde de marquer un but pour son pays. Les grands joueurs ont ce rêve et moi aussi. Même si l'équipe vient en premier, bien sûr."