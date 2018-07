Toby Alderweireld: "La troisième place est quand même belle"

Les Diables Rouges se sont imposés, ce samedi, dans le match pour la troisième place de la Coupe du monde contre les Anglais (2-0). Opposé à Harry Kane, son coéquipier en club et adversaire direct cette après-midi, Toby Alderweireld a sorti l'action défensive du match en repoussant un tir piqué d'Eric Dier qui filait dans les filets de Thibaut Courtois.

"J'étais un peu en arrière pour voir si Dier allait faire un centre en retrait ou tirer au but et je suis arrivé juste à temps pour dégager le ballon. J'ai même eu peur de la mettre contre mon camp mais je suis content de l'avoir sauvée sur la ligne".

La Belgique n'a jamais été mis en danger en première mi-temps mais ce fut un peu plus compliqué lors du deuxième acte avec l'entrée de Marcus Rashford et Jesse Lingard. Dans l'ensemble, les Diables ont géré le match...

"Je pense que nous avons montré du caractère dans les duels. On a vraiment essayer de jouer au football aujourd'hui avec un bon esprit pour débuter le match. Nous nous sommes améliorés avec ce tournoi et il faut dire que cette troisième place, c'est quand même beau. Je pense que tout le pays est fier de nous ce soir".

Nul doute que cette médaille de bronze restera à jamais gravé dans la mémoire du joueur de Tottenham.

"C'est tellement beau de ramener cette médaille à la maison, et puis la troisième est le meilleur résultat de la Belgique en Coupe du monde donc nous sommes vraiment très fiers. On a beaucoup travaillé donc maintenant on va profiter et, dans quelques mois, se mettre à rêver du prochain championnat".