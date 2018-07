Tite, beau joueur : "Les Belges ont été plus efficaces, mais ce match a été tellement beau..."

"Ce n'est pas le moment d'évoquer le futur", a simplement indiqué le sélectionneur du Brésil, Tite, interrogé sur son avenir après l'élimination de la Seleçao, battue 2-1 par la Belgique ce vendredi en quart de finale du Mondial 2018.

"Après deux semaines, on pourra évaluer les choses avec sang froid. Et je n'ai pas l'intention de parler des individualités dans ce match, les Belges ont été plus efficaces", a commenté celui qui avait été nommé le 21 juin 2016, succédant à Dunga.

"Ça me fait du mal de le dire, mais c'était un match tellement beau. Je le dis même en sentant la douleur d'avoir perdu !", a-t-il poursuivi.

Après avoir tenté de "remettre en contexte" la défaite face aux questions des journalistes, Tite a fini par laisser apparaître des yeux rougis par l'émotion.