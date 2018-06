Tielemans : "C'est bien si le coach me prend en tant que joueur d'avenir mais je suis aussi un joueur du présent"

A l'instar de Leander Dendoncker ou encore Dedryck Boyata, Youri Tielemans (21 ans) va disputer, en Russie, son premier grand tournoi avec les Diables rouges.

"Cela a été un soulagement de faire partie de cette liste", a souligné d'entrée un Youri Tielemans souriant à notre micro.

Le Monégasque est sans aucun le joueur le plus hilare à l’entraînement avec … Thierry Henry : "J’aime bien rigoler avec lui car on a un peu le même délire. J’aime bien m’entraîner et travailler. On m’a déjà dit que j’avais toujours le sourire à l’entraînement car j’aime bosser. Tous les matins, j’essaye de me réveiller en pensant à l’entraînement et j’essaye de donner le maximum sur le terrain pour progresser".

Et à ce niveau, il peut évidemment compter sur les conseils de Titi Henry. "Il a de l’expérience et la partage. En dehors du terrain, c’est quelqu’un de cool, un gars normal comme vous et moi. Une fois dans la compétition, il apportera aussi son calme pour ne pas nous affoler. C’est quelqu’un de très bon pour le groupe".

Et de préciser : "Personnellement, il m’apprend comment je me dois me placer et placer mon corps. Comme j’ai déjà 5 saisons derrière moi, c’est plus facile d’exécuter ce qu’il me demande."

Pour Roberto Martinez, Youri Tielemans représente en quelque sorte l’avenir. "Ce sera à moi à travailler en club pour confirmer ce qu’il pense de moi. S’il a pensé à l’avenir en me prenant, c’est vraiment bien mais je veux aussi lui prouver que je suis aussi là aujourd’hui , souligne-t-il une fois encore avec le sourire. Il connaît mes qualités et il sait comment m’utiliser."

C’est sans doute en Bosnie, lors de la victoire 3-4 des Diables que Youri Tielemans a convaincu qu’il méritait de figurer dans les 23. " Je ne sais pas si c’est uniquement sur ce match-là que je l’ai convaincu car je pense ne jamais l’avoir déçu en équipe nationale, que ce soit contre la Bosnie et face à Chypre à la maison. Mais c’est vrai, que là-bas, sur un terrain difficile, cela a été un déclic pour le groupe ", a-t-il confié.

En ce qui concerne le Mondial et les ambitions, Youri Tielemans affirme : "Pour le moment, on ne se met pas de pression. On sait que les gens ont beaucoup d’attentes nous concernant mais nous aussi on a des attentes car on est des professionnels et on a envie d’aller le plus loin possible. On essaye sur le terrain de s’améliorer, de tout donner pour être prêts pour cette Coupe du Monde . On a confiance en nos qualités mais il faudra en groupe d’essayer de s’entraider. "

Youri Tielemans a clairement mûri en rejoignant l’AS Monaco l’été dernier. "Je pense que j’ai mûri à tous les niveaux. J’ai vécu une saison durant laquelle je n’ai pas tout joué et je n’ai pas eu l’habitude de cela mais c’était un peu prévu. Lors de cette première saison, j’ai évolué mentalement et techniquement. Tactiquement, j’ai aussi appris un autre système. Je me suis donc amélioré à tous les niveaux".

En équipe nationale, Tielemans ne jouit pas non plus d’un statut de titulaire indiscutable. Il ne fait pas partie du onze de base régulièrement aligné par le coach fédéral mais cela ne le tracasse. "En équipe nationale, on vit cela différemment qu’en club. On sait qu’en foot, tout peut également changer très vite. Le coach s’accroche actuellement à un onze pour avoir des automatismes en match. Mais à l’entraînement, c’est différent, tout le monde est impliqué et tout le monde a envie de lui montrer qu’il mérite une place dans le onze de base. Ceux qui seront sur le banc aideront l’équipe dès qu’ils monteront, c’est aussi simple que cela", a-t-il conclu.