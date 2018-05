Thorgan Hazard : "Quand tu prends goût à l'équipe nationale, t'as envie de continuer"

Après une saison pleine, Thorgan Hazard peut désormais se concentrer complètement sur la préparation de la Coupe du Monde qui débutera dans un peu plus de trois semaines pour les Diables Rouges. Dans la dernière ligne droite vers sa possible première compétition internationale, le milieu offensif se veut résolument positif et enthousiaste.

Toujours présent dans le groupe depuis l’intronisation de Roberto Martinez, Hazard n’a eu que très peu de minutes à se mettre sous les dents. Mais contrairement à l’Euro 2016, cette fois-ci, le Brainois ambitionne réellement une place dans les 23.

"Dans mon club, mon statut a changé. J’ai fait de bonnes performances, j’ai fait une saison pleine. Maintenant, je joue dans un grand championnat, dans une bonne équipe qui a déjà joué la Champions League et l’Europa League. Et puis, j’ai eu du temps de jeu en équipe nationale. Quand t’y prends goût, t’as envie de continuer. Je suis content de faire partie de cette liste des 28. Maintenant à moi de travailler pour arriver dans les 23" explique-t-il au micro de la RTBF.

"Ce n’est pas une question de stress. Quand t'es dans les 28, t’as l’occasion de te montrer aux entraînements et peut-être en match de préparation. C’est à toi de montrer que tu peux y arriver."

Et la possibilité de vivre cette expérience avec son grand frère Eden Hazard est alléchante.

"Je pense qu’Eden espère que je sois dans cette sélection pour pouvoir partager cette Coupe du Monde à deux. Pour nous, ça serait quelque chose d’exceptionnel. C’est pour ça aussi que je vais tout faire pour y être."

Le joueur du Borussia Mönchengladbach a également réagi à la non-sélection de Radja Nainggolan. Une absence qui le prive d’un partenaire… pour jouer aux cartes.

"Tout le monde a été un peu surpris par cette non-sélection. Tout le monde sait aussi que c’est la décision du coach. Il faut la respecter. Radja est un joueur exceptionnel. Je pense que tout le monde aurait voulu qu’il soit là mais c’est le coach qui décide. On n’en a pas forcément parlé dans le groupe parce qu’on est arrivé seulement hier et qu’on est que dix pour l’instant. Mais tout le monde a le même sentiment" assure le joueur.

Cette saison, Hazard a (enfin) profité d’un statut complet de titulaire. Le milieu offensif a participé à toutes les rencontres du Borussia. Auteur de 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, le Diable a réussi une saison pleine. Pour sa quatrième année en Bundesliga.

N’est-il pas temps désormais de penser à un nouveau challenge ? D’autant que Mönchengladbach ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine.

"Je n’ai pas envie de parler de transfert pour l’instant. J’ai encore des choses à faire cette saison. Après on verra pour la saison prochaine. J’ai encore un contrat de deux ans dans mon club. C’est dommage qu’on ne se soit pas qualifiés pour l’Europe. Mais pour l’instant, je me sens bien dans cette équipe et dans ce championnat. C’est un championnat que j’aime vraiment bien, je m’y plais. Il est vraiment attirant" déclare Thorgan Hazard qui ne veut pas en dire plus sur les rumeurs qui l'envoient en Liga et plus particulièrement au FC Séville.

"Séville est un grand club, c’est une bonne équipe qui joue le haut de tableau et l’Europe presque tous les ans. C’est un grand club mais Mönchengladbach aussi" conclut-il.