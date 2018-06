Thorgan Hazard, lui aussi chambré par son frère : "Il m'a dit que c'était de ma faute !"

Thorgan Hazard, qui a remplacé Romelu Lukaku, a joué les 25 dernières minutes du dernier match de préparation des Diables Rouges, gagné 4-1 par la Belgique face au Costa Rica lundi au Stade Roi Baudouin.

"Ce n'était pas facile quand on a encaissé, mais on est bien revenu dans le match, a déclaré Thorgan Hazard après la rencontre. Le stade n'était pas rempli mais le public a fait du bruit. Ça fait plaisir. On a besoin d'avoir le soutien des supporters avant un grand tournoi. Je pense qu'on est prêt pour la Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier qu'avant le premier match de préparation contre le Portugal, certains avaient eu une semaine de vacances. On avait donc commencé la préparation par une semaine de travail physique. Après, cela a été meilleur contre l'Egypte et aujourd'hui, on gagne 4-1. C'est bien de finir la préparation avec une victoire comme ça. C'est bon pour la confiance d'avoir gagné 4-1."

Thorgan Hazard est monté au jeu à la 65ème minute. Il n'est resté que cinq minutes sur la pelouse en compagnie de son frère Eden. Après avoir régalé tout au long de la rencontre, le n°10 a été touché à deux reprises coup sur coup. Sur la seconde intervention (non-fautive) d'un défenseur costaricien, Eden Hazard s'est immédiatement plaint et a rapidement demandé à sortir.

"Eden va bien, il a juste reçu un coup au genou, a expliqué le joueur du Borussia Mönchengladbach. Il m'a dit que c'était de ma faute, parce que mon ballon en talonnade était un peu trop court, et le défenseur lui a tapé dedans ! Il saignait au niveau du genou, mais je pense que ce n'est rien de grave. Il est sorti car ce n'est pas le moment de prendre des risques. Eden monte en puissance, il a fait trois gros matches. Il a montré qu'il pouvait tirer l'équipe vers le haut. J'espère qu'il va nous sortir une grande Coupe du Monde, mais on a d'autres joueurs qui peuvent aussi tirer l'équipe vers le haut."