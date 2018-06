Thomas Vermaelen: "On ne prendra aucun risque tant que je ne suis pas à 100%"

Thomas Vermaelen s'est blessé aux ischio-jambiers lors de l'avant-dernière journée en Liga avec le Barça. Depuis lors, le compte à rebours est lancé. Sa présence dans le groupe pour le Mondial n'était pas assuré mais, de toute évidence, le coach a confiance en lui et est convaincu qu'il sera retapé à temps.

"Cela va bien. Je me sens mieux. Tout ce que je fais en salle pour l’instant, se passe parfaitement bien. On suit le planning", assure le défenseur belge à notre micro.

Et de poursuivre : "Finalement, on a fait un pronostic sur le parcours. On avance bien depuis quelques semaines. Mais on ne veut prendre aucun risque."

A la question de savoir quand on peut espérer son retour sur le terrain, Thomas Vermaelen se montre particulièrement prudent : "C'est difficile à dire. J’ai envie de dire que cela tourne bien pour le moment. Mais on ne prendra aucun risque tant que je ne suis pas à 100%."

Sur la sélection et l'absence notamment de Christian Benteke, l'arrière central du FC Barcelone affirme : "La concurrence est grande à cette position. Je pense qu’à chaque position, la concurrence est énorme. L’entraineur doit faire des choix difficiles. Je pense que ce n’est pas simple. A la fin, il y a forcément des déçus. Est-ce juste ou injuste ? C’est difficile de juger. C’est un choix difficile, je pense."

En Russie, la pression sera différente de celle de 2014 au Brésil. Depuis le Mondial brésilien, la Belgique a bien grandi et, selon la plupart des observateurs, l'objectif minimum est d'atteindre les quarts de finale.

"Je comprends les grandes attentes nous concernant. Les gens attendent beaucoup de nous et veulent qu’on aille loin. On a beaucoup de qualités dans l’équipe. c’est une Coupe du Monde. Il y a beaucoup d’équipes solides mais on y va avec confiance", a conclu Thomas Vermaelen.