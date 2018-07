Thomas Meunier: "On a joué le plus beau football de la compétition"

Thomas Meunier a réalisé de très bonnes prestations à la Coupe du Monde, ponctuée par un but contre l'Angleterre sur un centre précis de Nacer Chadli afin d’ouvrir le score dans ce match pour la troisième place.

Q: Premier goal en Coupe du monde, en tant qu'ancien attaquant vous avez dû en rêver ?

Pas spécialement, je rêvais surtout de la finale. Mais bon, on peut dire qu'on est la troisième meilleure équipe au monde et ce n'est pas rien. Je nous félicite et je félicité tout le pays.

Q: La Belgique a géré le match comme il le fallait au final...

Oui mais j’aurais voulu qu'on joue un peu plus offensif. On a pas mal d'occasions, surtout en contre-attaques car ça va très vite. Nous avons bien géré et nous avons été très costauds, comme le prouve notre clean sheet. Et puis, battre deux fois les Anglais dans le tournoi, ça n'est pas rien.

Q: La Belgique a séduit tous les observateurs de ce Mondial...

Ça fait très plaisir d'entendre ça, surtout des spectateurs neutres. Je pense qu'on a joué un des plus beau foot de la compétition avec un bon collectif très solide offensivement et ça, Krëfel pourra vous le confirmer. Martinez est un très bon manager, il a une excellente gestion tactique et psychologique, ce qui nous a permis d'avoir du plaisir. C'est une très bonne expérience.

Q: Racontez-nous ce but...

Alors, je la prends du tibia suite à un bon centre de Nacer Chadli. Pour être honnête, je savais pas trop comment la prendre mais c'est rentré. Pour moi, c'est le tournoi de l'aboutissement, on a prouvé qu'on est une grande équipe et que personne ne peut nous sous estimer.

Q: Impatient d'être à Bruxelles ?

En effet, je n'attends qu'une chose c'est d'être sur le balcon pou voir la joie des supporters. Ça restera gravé dans ma mémoire.