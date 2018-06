Thomas Meunier : "J'ai la grande chance d'être comme un chien fou"

A l'instar de tous ses équipiers, Thomas Meunier a accueilli avec plaisir le retour de Thomas Vermaelen à l'entraînement. "C'est un homme de plus dans la bataille et quel homme ! C’est un joueur de Barcelone avec beaucoup d’expérience. J'aime son style, sa motivation. C'est un homme important", a-t-il confié à notre micro.

Le défenseur du PSG apprécie la manière dont Roberto Martinez gère le groupe dans ce Mondial. Le sélectionneur n'hésite pas à lâcher du mou, à donner du repos supplémentaire ou à faire venir les familles, comme ce sera le cas après le match contre la Tunisie "En 2016, les règles étaient différentes avec Marc Wilmots et ce n'était pas forcément de mauvaises règles mais le temps était vraiment long à Bordeaux. On était des jeunes parents et cela a joué. Le bon fonctionnement, c’est celui qu’on a actuellement. Cela apporte un repos mental. Avoir des respirations, c'est important. Et le groupe le rend bien au coach", a-t-il expliqué.

Thomas Meunier a mûri et a grandi depuis son départ au PSG même si cette saison, il n'a pas eu le temps de jeu espéré. "Le fait d’avoir été épargné au PSG, cela n’a pas eu d’influence sur mes prestations. Mes statistiques sont même meilleures cette saison. Je me suis entretenu et la préparation avec les Diables a permis de peaufiner mon niveau de jeu", a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : "J’ai la grande chance d’être comme un chien fou, je peux courir pendant deux heures. Courir, je peux le faire et travailler pour l’équipe aussi. Je suis au top physiquement. Je retrouve mes sensations."

Contre la Tunisie, il devrait être titularisé pour la 12ème fois d'affilée. Personne n'a fait mieux dans le groupe. "J’ai toujours fait de mon mieux et c’est un encouragement pour la suite de ma carrière", avoue Meunier qui affirme encore : "Je suis un peu têtu, borné de temps en temps, fier, droit et honnête. Si je dois faire passer un message : le travail est plus important que le talent".

Le groupe actuel est à son apogée

Pour l'ex-Brugeois, c'est une des dernières chances pour le groupe actuel de signer une performance représentative. "Le groupe actuel des Diables rouges existe depuis déjà quelques années. C'est un groupe très talentueux. Je pense qu'il est à son apogée. Cette compétition et la prochaine seront primordiales car après, beaucoup de joueurs vont quitter le groupe. Le fait qu'on ait pas encore passé les 1/4 doit se faire. La pression est encore plus présente qu'au PSG. Il va falloir le faire ici ou à la prochaine compétition."

Enfin, Thomas Meunier a conclu l'entretien en parlant de Neymar, son coéquipier à Paris. Il est convaincu que le Brésilien peut être la star de ce Mondial : "Neymar peut être l’homme de la Coupe du Monde et même du siècle s’il le veut. Il est extraordinaire. Les Suisses ont bien joué le coup avec lui et j’espère que les autres équipes vont prendre exemple, cela pourra peut-être nous aider (sourire). Neymar est un joueur sensationnel qui pourra toujours faire la différence à un moment ou à un autre".