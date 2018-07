Thibaut Courtois : "Mon sentiment ? Ouf !"

"Mon sentiment ? Ouf, c'est incroyable, a expliqué Thibaut Courtois après la victoire douloureuse face au Japon (3-2) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Japon a très bien joué et à 2-0, on s'est dit que cela allait être difficile. Mais quelque soit la difficulté, on se bat toujours. Sur le but de Jan Vertonghen, on a un peu de chance mais après on a assuré. C'est chouette d'avoir fait un arrêt dans la dernière action et sur le coup j'ai récupéré le ballon là où bien des gardiens dégageraient des poings. J'ai relancé directement De Bruyne, c'est la contre attaque à la dernière minute et on gagne."

Et de poursuivre : "C'est certain que dans la tête de certains joueurs ou même tout le monde a cogité en disant que cela allait être compliqué. On a du mal à retrouver l'esprit et le but de Jan est tombé au bon moment. Les Japonais ont commencé à douter. On s'est battu. C'est ce qui nous fait progresser. Il va falloir bien analysé ce match. Maintenant, on est contents avec la victoire et on va continuer comme cela."

Vendredi, en quarts de finale, c'est le Brésil qui sera sur le chemin de nos Diables rouges. Les Brésiliens ont sorti le Mexique (2-0) en huitièmes. "Cela va être dur. Offensivement, les Brésiliens sont très forts. Donc, on doit préparer le match. Je suis content qu'on n'ait pas joué de prolongation. Avec les voyages et la chaleur, jouer trente minutes supplémentaires, cela nous aurait fait perdre de l'énergie", a conclu le portier de notre équipe nationale.