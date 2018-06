"Thalys", le regard "belge" de Swann Borsellino

Ennuyés par le jeu proposé par Didier Deschamps et l'équipe de France, les amateurs de football de l'Hexagone admirent le début de Coupe du monde belge. Voilà pourquoi.



Une heure et vingt-deux minutes. C’est, quand les Français ne font pas grève, la courte durée du périple entre Paris, sa Gare du Nord, et Bruxelles Midi. Pas assez pour dépenser ses économies d’une année au wagon bar pour un sandwich que Didier Deschamps qualifierait certainement de "satisfaisant". Pas assez pour regarder un match de football, ce sport génial dont tout le monde parle sur Terre depuis le 14 juin mais dont les Français n’ont toujours pas joui depuis leur entrée en lice deux jours plus tard, à Kazan. Savant mélange d’ennui, de déception et d’incompréhension, saupoudré d’une efficacité comptable qui ne masque à peine le goût médiocre laissé en bouche jusqu’ici, le cocktail servi par l’équipe de France de football depuis le début du Mondial russe pousse les passionnés de l’Hexagone à regarder avec respect et envie les prestations de leur voisin belge. Car en vérité, c’est beaucoup plus qu’1h22 qui sépare les Bleus des Diables Rouges.

Mamie le disait. Et quand mamie parle, on écoute, même quand on est un sale gosse. "Mouille toi la nuque avant d’aller dans l’eau". Entre un match de l’équipe de France et un match de la Belgique, pour éviter la footocution, on se mouille la nuque, les bras, les jambes, les pieds, les genoux, les épaules, les oreilles et après ça seulement, on peut plonger dans son canapé. Equipes de "talents" selon tous les observateurs internationaux, la France et la Belgique ne partagent, depuis ce début de Mondial, que cette force "sur papier".



Car pendant que les Bleus ont produit 270 minutes de néant, la bande à Hazard n’a mis qu’une mi-temps a endosser le costume séduisant d’équipe frisson de la compétition. La différence ? Elle est collective. Aux côtés de la Croatie, de l’Angleterre et peut-être du Mexique lors de son entrée en lice inattendue face à l’Allemagne, les Diables Rouges ont montré qu’ils étaient ceux qui savaient le mieux jouer ensemble, notamment dans le secteur offensif. Ce que proposent Eden Hazard, Romelu Lukaku et Dries Mertens, bien soutenus par Kevin De Bruyne, c’est tout simplement quelque chose que l’on ne voit pas depuis le début de la compétition.



Des mouvements pensés à plusieurs - car non, au foot, on ne fait pas la différence grâce à un unique duo - de la complicité, de l’altruisme et de l’enthousiasme. Certains diront que la Belgique 2014 a été naïve. Celle de 2018 l’est toujours, mais dans le bon sens du terme. Elle est naïve car elle fait fi de ce qui se présente en face d’elle. Elle se moque du qu’en dira t-on et de l’adversaire qui se présente en face.



Cette Belgique-là, sûre de ses forces, n’est pas une Belgique arrogante. C’est une Belgique séduisante qui donne envie de la soutenir quand les choses vont se corser. C’est une sélection qui donne envie à des étrangers de boucher le trou entre Yannick Carrasco et Jan Vertonghen ou de courir pour Kevin De Bruyne en reconversion. Ce sont des Diables à qui on a envie de dire "putain, ne faites pas les cons à sortir en quarts de finale". D’ailleurs, disons-le. Aux Diables et à tous les Belges : osez aller loin et y penser. Ce n’est pas être un dikkenek de l’affirmer. Et c’est un Français qui le dit.