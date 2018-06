Teklak: "On a le sentiment que Messi inhibe ses partenaires"

Ce jeudi dans Place Diables Rouges sur Vivacité, David Houdret, Pascal Scimè et Alexandre Teklak sont revenus sur la nouvelle prestation décevante des Argentins face à la Croatie. Visiblement, Jorge Sampaoli ne trouve pas la bonne formule pour sublimer ses talents…

"Sampaoli change de système et d’équipe à chaque match quasiment" analyse Pascal Scimè. "Il ne faut pas oublier que cette qualification de l’Argentine pour la Coupe du Monde tient du miracle et si Messi ne claque pas un triplé lors du match fatidique, cette équipe n’est pas là. Elle a accumulé les matches nuls et les mauvaises prestations. Ce qu’on voit aujourd’hui contre la Croatie, ce qu’on a vu contre l’Islande, ce n’est que la conséquence d’un football qui est brouillon depuis des mois, et d’une idée collective de jeu qui est absente. "

"Le projet collectif a été réduit à néant" complète Alexandre Teklak. "Et Sampaoli, c’est vrai qu’on peut vraiment se poser des questions. On sait aussi que ces dernières années la tâche en Argentine pour arriver à créer une équipe compétitive n’a jamais été chose aisée. L’espoir reposait sur la finale en 2014 qui finalement leur a échappé. Eux qui ont été nos cruels bourreaux, on s’en souvient tous. Quand ils ont mené contre l’Islande, finalement relativement rapidement dans ce match, et qu’ils se sont fait rejoindre aussi rapidement, je me suis dit qu’il y avait vraiment un souci dans cette équipe au niveau de l’organisation défensive générale. Et si en plus ils ont l’ambition de vouloir proposer un jeu léché, technique, il y a en fait trop d’incohérences entre les lignes dans cette équipe pour arriver à former quelque chose de fluide aujourd’hui, un projet abouti. À commencer par la ligne arrière et vous pouvez inclure le gardien dedans. "

L'Argentin a en son sein l'un des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi. "Il n’est peut-être pas suffisamment bien entouré" déclare Alexandre Teklak . "Messi n’est jamais aussi bon que quand on lui propose certaines choses. On ne lui propose pas grand-chose et ça rend la tâche plus facile pour les adversaires qui n’ont qu’à le cibler. En équipe nationale, on a le sentiment que Messi inhibe ses partenaires tant son importance est incontestable au niveau du statut mais voilà, il va peut-être falloir trouver d’autres possibilités. "

"On rappelle qu’en 2016, Lionel Messi, après la Copa America, avait annoncé avant de se rétracter, la fin de son histoire avec la sélection argentine" termine Pascal Scimè. "Pendant la phase de qualification à cette Coupe du Monde, on subodorait aussi qu’en cas d’élimination, il aurait pu là-aussi mettre aussi un terme à sa carrière internationale. C’est lui qui les sauve. Qui sait si après le match contre l’Islande, il ne prendra pas cette décision-là mais définitivement."