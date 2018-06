Teklak : "Je ne crois pas que l'on doive uniquement spéculer sur ce jeu-là pour aller loin en Coupe du Monde"

C'était le premier épisode de Place Diables Rouges ce dimanche sur Vivacité. David Houdret et son équipe ont analysé le premier match de préparation de l'équipe nationale face au Portugal, qui s'est conclu sur un nul blanc. Ils ont déjà tiré des enseignements d'un match en demi-teinte.

Pascal Scimè constate un manque de créativité chez les Belges : " Il y a des enseignements à tirer de cette première mi-temps d’un point de vue tactique, technique et physique au niveau de la fraîcheur. Les dix premières minutes, les Portugais n’ont pas existé car il y avait un problème au niveau de leur système de jeu, de leur animation et du repositionnement, notamment de Joao Mario. Il ne savait pas s’il devait jouer en qualité de 5e défenseur, s’il devait contrer Meunier. Ils ont eu dix minutes de flottement et une fois que Joao Mario a compris ce que son coach voulait de lui, on n’a quasiment plus vu nos latéraux, que ce soit Meunier ou Carrasco. Honnêtement, c’était une bonne entame belge mais ça manquait de créativité et peut-être même d’automatismes. "

Peut-être une victoire tactique de Fernando Santos sur Toberto Martinez? Probable pour Alex Teklak : " C’est vrai que la position de Mario était un problème au départ. C’est pour ça que Meunier a fait mal sur les dix premières minutes. Dans un match comme celui-là, quand on fait face à autant de milieux de terrain techniques contrôleurs comme le sont les Portugais Carvalho, Joao Mario, Bernardo Silva ainsi que Moutinho, il faut plutôt utiliser un faux numéro 9 si tu veux garder ce système-là. En rajoutant un milieu de terrain supplémentaire, vous allez contrarier la position de William Carvalho. […] On n’arrive pas à trouver le liant dans notre jeu parce qu’on est étouffé au milieu. En fait, la possession portugaise a une incidence directe sur nos reconversions. D’ailleurs on n’a été bons qu’à l’une ou l’autre reprise, dans nos transitions offensives lorsqu’on a su jouer juste et vite. Mais on manque malgré tout de monde à ce moment-là pour concrétiser les actions. Ici ce n’est pas un problème technique, c’est vraiment un problème tactique. Notamment Meunier qui ne sait pas où se situer sur son flanc droit parce qu’il a tantôt les débordements de Guerreiro, tantôt le jeu intérieur de Joao Mario qui l’aspire et parfois encore Gelson Martins qui vient sur ce côté. D’ailleurs c’est très difficile aujourd’hui de dire dans quel système jouent les Portugais. Ils ont eu des consignes particulières. Après dix minutes, il y a eu un arrêt de jeu où on a vu l’entraineur parler avec Joao Mario et Guedes qui le supplée de temps en temps sur le flanc gauche. Ils ne jouent pas dans un système avec trois attaquants purs. Ils ont le contrôle du jeu et on a bien souvent vu les Belges dans leur propre moitié contre leur gré. Ce n’est pas du tout quelque chose de voulu par Martinez, c’est parce qu’il ne savait pas faire autrement."

Malgré le changement de système du côté portugais, on n’a pas vu de réaction immédiate chez les Diables : " Soit vous devez changer de système en repassant à un système à quatre et vous jouez en 4-3-3. Et là vous serez structurellement en place pour bloquer leur jeu. Ça va être plus simple parce que ça va être plus clair dans la tête des joueurs. Ou alors dans ce système-là, il faut jouer avec un 9 de décrochage. Et ce n’est manifestement pas la consigne qui a été demandée à Lukaku. Un gars qui va venir en plus apporter de la supériorité numérique au milieu quand vous allez ressortir les ballons pour avoir un lien supplémentaire. Là on a vraiment deux joueurs, De Bruyne et Dembele, qui sont très plats l’un à côté de l’autre. Il manque vraiment un joueur supplémentaire. […] Hônnetement je m’attendais à ce scenario. Très vite j’ai vu les Portugais s’installer et je me suis dit que techniquement on allait avoir des difficultés à les contrer si ce n’est sur l’une ou l’autre reconversion, qui n’ont pas été très bien jouées. Je ne crois pas que l’on doive uniquement spéculer sur ce jeu-là pour aller loin en Coupe du Monde. Si on ne doit faire que ça, ça va être compliqué face aux grosses équipes parce qu’on n’a pas ce statut-là, et on a une équipe qui a envie de jouer au ballon. D’ailleurs, regardez l’attitude de De Bruyne, il est fort agacé, on le voit à son langage corporel. "

Alex Teklak ne peut que saluer la prestation technique et tactique des champions d'Europe : " C’est une équipe vraiment déroutante au niveau technique. Il suffit de voir Bernardo Silva. Il a joué un peu en électron libre, souvent en partant de la droite pour rentrer vers l’intérieur, et il nous a fait mal. Même si comparaison n’est pas raison, je vais faire une comparaison. Quand je vois aujourd’hui le Portugal avec Bernardo Silva et la Belgique avec Kevin De Bruyne, je me dis que les préceptes de Guardiola sont beaucoup plus chez Bernardo Silva que chez De Bruyne. Je n’ai pas dit que De Bruyne avait joué un mauvais match, parce que De Bruyne ne fait pas une mauvaise mi-temps, mais tactiquement... Vous voyez, De Bruyne peut être un joueur sublimé mais grâce au collectif. Il ne le sera jamais tout seul parce que ce n’est pas son registre. "