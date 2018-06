Teklak : "Il y a deux ans, peut-être que Lukaku n'inscrivait pas ce doublé"

Sur la première mi-temps discrète de Lukaku

Romelu Lukaku - © ODD ANDERSEN - AFP

Pascal Scimè : "Pour Lukaku aussi il y a eu deux matches en un seul. En première mi-temps, Il n’a pas servi à grand-chose, et c’est normal parce que les autres n’ont rien fait pour le servir. C’était trop lent, on construisait de manière stéréotypée et donc il n’a pas eu de ballon exploitable. En deuxième mi-temps c’était une autre musique. A partir du moment où il reçoit un bon ballon dans le rectangle, ou si on sait opérer en phase de transition et mettre l’adversaire en difficulté sur des contres, on retrouve le Lukaku qu’on connait. Mention spéciale sur le deuxième but, parce qu’elle n’est pas évidente du tout, et il la met croisée intérieur pied gauche. C’est sans doute la manière la plus compliquée techniquement, mais il fait cela avec facilité. Et puis commencer avec deux buts, c’est très bon pour la confiance."

Alex Teklak : "Il y avait une statistique effarante à la mi-temps : 6 ballons touchés par Lukaku dont un seul dans le rectangle. Cela résumait assez bien les problèmes de construction des Diables. Par la suite, cela s’est décanté avec le but de Mertens."