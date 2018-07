Supporters brésiliens à Kazan : "Neymar, arrête de pleurnicher !"

Depuis hier, la ville de Kazan est submergée par la vague auriverde qui déferle sur la ville. Ils sont 20.000 supporters à avoir traversé la moitié de la planète pour assister à la version 2018 d’une compétition qu’il n’imaginent même pas perdre. “On va passer sans problème”, nous dit un supporter, fier, réfugié sous les arches du Kremlin. “La Belgique a une bonne équipe mais on devrait l’emporter sans trop d’ennui”, confirme un autre. “Bien sûr, vous avez De Bruyne, Hazard, Lukaku, mais vous avez beaucoup de problèmes en défense. Nous, on n’a pris qu’un seul but en quatre matchs.”



Confiants donc, avant le coup d’envoi. Mais préoccupés par l’affaire Neymar, moqué par la planète entière pour ses jérémiades depuis le début du tournoi. “Il a la chance d’être protégé par les journalistes, qui sont tous de son côté. Mais je peux vous dire que les 200 millions de Brésiliens n’en pensent pas moins." Ah bon ? Creusons un peu.

“Neymar, c’est une Drama Queen,” nous affirme un supporter plus bavard encore que les autres. “Tout le monde déteste cette attitude, il en fait beaucoup trop. Il sera considéré comme un grand joueur le jour où il arrêtera de faire ça. On a un message pour lui : arrête de pleurnicher !”

“En plus, ce n’est même pas le meilleur joueur de ce Mondial”, nous glisse un autre. “C’est évidemment Coutinho ! Neymar n’a été bon que contre le Mexique.”



Au passage, nous évoquons avec certains le dernier souvenir d’un Belgique-Brésil, à proximité d'un bar à bières belges de la ville. “Oui ! C’était en 2002. Un match tellement bizarre. La Belgique avait magnifiquement joué, avait marqué un but valable mais s’était fait battre par Rivaldo et Ronaldo,” en rappelle un.

“Wilmots ! Je crois que c’est le nom de celui qui avait marqué,” rappelle un autre. “On s’en était bien sorti parce que plusieurs joueurs nous avaient posé des soucis. Je me rappelle bien de Mpenza par exemple.” Espérons que d'autres Diables marquent les esprits de ces supporters.