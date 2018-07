Suivez Uruguay-France en direct vidéo (LIVE 16h)

La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le premier 1/4 de finale entre l'Uruguay et la France. Coup d'envoi de la rencontre à 16h.

Bleu France ou bleu Celeste ? D'un côté du ring, la France et sa flamboyante attaque portée par l'insouciance de Kylian Mbappé (19 ans) et ce carton face à l'Argentine en 8èmes (4-3). De l'autre, le rideau de fer des Sud-Américains, qui a dégoûté le Portugal de Cristiano Ronaldo au tour précédent (2-1).

"Le match va être chiant", a prévenu Antoine Griezmann, qui sait de quoi il parle. L''attaquant de l'Atlético de Madrid évolue en club avec les deux défenseurs centraux de la Celeste, Diego Godin et José Maria Gimenez, verrou de la co-meilleure défense du tournoi (1 but encaissé).

L'apport de Grizou, qui n'a toujours pas marqué dans le jeu en Russie, sera particulièrement attendu. Mais les statistiques ne plaident en faveur des Bleus : la France n'a plus marqué face à l'Uruguay depuis 1985, soit cinq matches, ou 7 heures et demie, de silence... et elle ne l'a jamais battu en Coupe du Monde (deux nuls, une défaite) !

La probabilité de voir jouer Edinson Cavani relève elle du "miracle", selon la presse uruguayenne. L'attaquant du PSG, auteur des trois derniers buts de son équipe, souffre d'un œdème au mollet gauche qui rend très incertaine sa participation, et l'a contraint à s'entraîner à part la veille du match.

Au côté de Luis Suarez, c'est le joueur de Gérone Cristhian Stuani, 21 buts en Liga cette saison, qui pourrait débuter.

"Si tu veux gagner la Coupe du Monde, tu dois battre les grandes équipes", a lâché la star barcelonaise.

Constat valable des deux côtés, avant une éventuelle demi-finale face au Brésil ou la Belgique.