Suivez Suède - Angleterre en direct vidéo (LIVE 16H)

La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le troisième quart de finale qui oppose la Suède à l'Angleterre. Coup d'envoi de la rencontre à 16H.

L'Angleterre et la Suède attendent une qualification pour les demi-finales du Mondial depuis plus de vingt ans.

Battue par la Belgique en phase de poules, l'Angleterre a terminé 2ème du groupe G et a hérité d'un tableau a priori plus abordable que les Diables Rouges, qui affrontent le Brésil vendredi en quarts de finale.

Les Three Lions ont toutefois eu du mal à éliminer la Colombie en 8ème de finale, arrachant la qualification aux tirs au but, une première pour les Anglais en Coupe du Monde.

Face à la Colombie, Harry Kane a inscrit son 6ème but, ce qui fait de lui l'actuel meilleur buteur de la Coupe du Monde. Les Anglais compteront encore sur l'attaquant de Tottenham face à la Suède, qui peut compter sur une solide défense.

Les Suédois ont en effet gardé leurs filets inviolés dans trois de leurs quatre matches joués en Russie, dont le dernier en huitièmes face à la Suisse (1-0 sur un but d'Emil Forsberg).

Samedi, les Suédois seront privés de Mikael Lustig, suspendu. Côté anglais, Jamie Vardy, touché à l'aine, est toujours incertain.

Les Anglais ont atteint pour la dernière fois le dernier carré de la Coupe du Monde en 1990, après avoir sorti la Belgique en 8ème de finale sur un but de David Platt dont on parle encore aujourd'hui. Battus par l'Allemagne en demi-finales, les Three Lions avaient terminé à la 4ème place du Mondial.

La Suède avait pris la 3ème place du Mondial 1994 aux Etats-Unis. Depuis, les Suédois, absents en 1998, ont atteint les 8ème de finale en 2002 et 2006 et on manqué les Mondiaux 2006 et 2010.

Le vainqueur de Suède-Angleterre affrontera en demi-finales le vainqueur de Russie-Croatie, le dernier quart de finale qui débutera samedi à 20h.