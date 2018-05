Romelu Lukaku : "Le football est parfois un monde cruel et il faut s'habituer"

Blessé à la cheville en fin de saison, Romelu Lukaku semble bien retapé et est de toute évidence prêt à le prouver à la Coupe du Monde avec une équipe nationale, meilleure qu'il y a 4 ans au Brésil.

"Il y a plus d'expérience, plus de qualités que lors de nos tournois précédents, a souligné Big Rom. Nous sommes plus forts offensivement. On marque plus que jamais. Chaque match sera un nouveau test, on doit grandir dans le tournoi pour atteindre notre meilleur niveau. Je ne dis pas qu'on arrivera en finale. Les quarts de finale, bof, mais les demi-finales, ça c'est déjà autre chose. Sur un match tout est possible. On a de l'ambition, mais on doit le montrer sur le terrain, et pas en dehors. c'était notre problème par le passé. On parlait, on parlait... On travaille tous dur. Ma blessure est à 100% derrière moi, j'espère à présent vite retrouver du rythme."

Et d'ajouter : "Je m'amuse sur le terrain (sous Martinez,ndlr), c'était moins le cas avant. Mais je n'ai plus envie de parler du passé. Je suis très content de ma progression ces deux dernières années avec Roberto Martinez, mais le vrai test commence maintenant. Ma relation avec mes coéquipiers s'est aussi beaucoup améliorée, et aujourd'hui tout le monde en profite. Idem pour Eden, Dries, Kevin... Le Kevin de l'Arabie Saoudite, c'est celui que tout le monde veut voir. Mais pour moi, la plus grosse révélation, c'est Thomas Meunier."

"Même si cinq joueurs sautent, le niveau doit rester élevé. On ne doit pas se relacher quand le coach aura pris sa décision. Il y a des équipes plus fortes que nous, à nous d'utiliser ces trois semaines pour essayer d'atteindre notre meilleur niveau. Chaque match de préparation sera important, le coach va essayer différents systèmes. 3-4-3, à quatre derrière... à nous de montrer qu'on sait s'adapter à chaque système. Il faut avoir des ambitions, mais les montrer sur le terrain. On a confiance en nos qualités, mais au lieu de le dire, il faut le montrer sur le terrain. Dire qu'on veut arriver en finale... Je ne veux pas que ça se passe comme au Brésil et en France. Jordan ? Il a tout ce qu'il faut pour concurrencer Yannick, en Italie, on le respecte beaucoup, ici on essaie de lui donner une image qui n'est pas la sienne, et ça me casse la tête", a encore confié le meilleur buteur de notre équipe nationale.

Jordan Lukaku fait partie de ces éléments qui ne sont pas assurés d'aller en Russie. Mais Romelu ne préfère pas y penser. "Mon frère sait ce qu’il a à faire pour être dedans et il a une semaine pour prouver. Je ne lui donne pas trop de conseils car il est très intelligent mais il ne parle pas beaucoup. Il montre son envie à l’entraînement. J’ai envie qu’il soit dedans mais on doit travailler chacun de son côté. On est comme des jumeaux. Nous sommes différents mais on se comprend tout le temps. Mes parents sont relax. Ma mère stresse un peu plus", a noté Big Rom.

Sur le plan émotionnel, le passage de 28 à 23 joueurs constituera un moment délicat dans la préparation. "Cela va être un moment difficile mais c’est le foot. Moi, je me rappelle quand j’étais encore à Neerpede, au Sporting d’Anderlecht, à la fin de l’année il y avait toujours 4 joueurs qui recevaient un papier rose. Cela voulait dire qu’il devait chercher un autre club. Le football est parfois un monde cruel et il faut s’habituer."

Sur un plan personnel, Romelu Lukaku a vécu sa meilleure saison au niveau statistiques avec 27 buts inscrits sous la vareuse de Manchester United. Mais, pas de trophée en fin de saison !

"Cela me motive encore plus. En championnat, on n’a pas été assez réguliers contre les équipes moyennes. Cela nous a coûté le titre et en finale de FA Cup, on a eu les meilleures occasions mais on n’a pas marqué. On sera meilleurs la saison prochaine mais avant cela il y a la Coupe du Monde", a-t-il confié à notre micro.

Enfin, sur sa relation avec les supporters, il s'est contenté de dire en conférence de presse : "Contre l'Arabie Saoudite, lorsque j'ai été remplacé, j'ai reçu mes premiers applaudissements de la part du public en... neuf ans. Si tout est pardonné ? Hum..."