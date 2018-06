La Coupe du Monde se poursuit! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Japon-Sénégal. Coup d'envoi de la rencontre à 17h.

Le Japon et le Sénégal se défient ce dimanche à Ekaterinboug avec à la clé pour le vainqueur une possible qualification en huitième de finale, en fonction du résultat de Pologne/Colombie. Dans ce groupe, la première journée a livré deux surprises, avec les victoires du Japon sur la Colombie (2-1) et du Sénégal sur la Pologne (2-1) et ce match est donc le petit choc inattendu de ce groupe.

Dans son histoire, le Japon s'est extrait de la phase de groupes à deux reprises, en 2002 et 2010, alors qu'il avait été éliminé dès le premier tour en 1998, 2006 et 2014. Le Sénégal avait lui réussi à sortir des poules lors sa seule participation, en 2002. Le sélectionneur Aliou Cissé était le capitaine de cette équipe, dont le parcours jusqu'en quarts de finale est encore dans toutes les mémoires.