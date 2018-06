Suivez Islande-Croatie en direct vidéo (LIVE 20h)

La Coupe du Monde se poursuit! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Islande-Croatie. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.

Déjà qualifiée pour les 8èmes de finale et brillante face à l'Argentine, la Croatie ne peut plus se cacher à l'heure d'affronter l'Islande mardi à Rostov pour la première place du groupe D, même si elle aimerait sans doute se faire plus discrète.

Formidable au premier tour, puis éliminée sans gloire en 8ème de finale, la Croatie connaît déjà l'histoire pour l'avoir vécue lors de l'Euro 2016, quand le Portugal de Cristiano Ronaldo l'avait sans scrupule ramenée sur terre (1-0 a.p.).

Bien sûr, il n'est pas simple de se faire toute petite quand on vient de corriger l'Argentine 3-0. Mais le passé récent incite à la prudence, la Croatie n'ayant jamais brillé par sa constance.

Mardi face à l'Islande, qui a besoin d'une victoire pour se qualifier, le sélectionneur Zlatko Dalic pourrait faire assez largement tourner son groupe, pour éviter à ses cadres suspensions et blessures.

"C'est un petit désavantage, en fait, même si ça semble étrange. Ceux qui ont déjà joué auraient pu être moins motivés, ou avoir peur d'un jaune ou d'une blessure", a relativisé l'entraîneur islandais Heimir Hallgrimsson.

"Ceux qui vont entrer sont des joueurs de haut niveau, qui évoluent à l'Inter ou au Real, et qui vont être motivés pour montrer qu'ils peuvent jouer les matches qui arrivent. Qu'ils changent un joueur ou 10 joueurs, ça sera toujours une super équipe", a-t-il ajouté.

De fait, le réservoir croate semble profond, derrière les indiscutables Mario Mandzukic, Ivan Rakitic ou Luka Modric, auteur d'un début de compétition de très haut niveau.

Le résultat est là, la Croatie fait peur. Le Français Corentin Tolisso a ainsi expliqué que les Bleus voulaient finir premiers de leur groupe pour ne pas croiser l'équipe au damier dès les 8èmes de finale.

L'Islande de son côté croit tout de même en ses chances, avec de bonnes raisons, puisqu'elle a battu la Croatie lors des éliminatoires et l'a devancée pour rejoindre directement la Russie, Modric et les autres passant par les barrages.

L'idée d'une nouvelle qualification, après l'incroyable quart de finale de l'Euro 2016, n'est donc pas abandonnée malgré la défaite 2-0 contre le Nigeria, qui n'a pas permis de faire fructifier le bon point pris face à l'Argentine en ouverture (1-1).

"Pour l'Argentine, l'Allemagne ou le Portugal, c'est un choc de ne pas se qualifier. A l'inverse, pour nous, une qualification serait le plus grand succès de l'histoire du football islandais", a prévenu Hallgrimsson.